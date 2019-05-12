Демократия на бис 1 Евгения Габер, «Зеркало недели»

12.05.2019, 14:30

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Не нужно быть экспертом в турецкой политике, чтобы понять, по ком в этот раз звонит колокол.

Священный для всех мусульман месяц Рамадан начался в Турции с неожиданной "благой вести" для сторонников Эрдогана — объявления перевыборов мэра в крупнейшем мегаполисе страны Стамбуле.

Результаты голосования, прошедшего 31 марта и принесшего победу оппозиционному кандидату Экрему Имамоглу, Высшим избирательным советом Турции были признаны недействительными, а новые выборы назначены на 23 июня.

По итогам первого "тура" волеизъявления победу получил молодой представитель Республиканской народной партии (РНП), обошедший своего ближайшего конкурента — опытного политика и до недавнего времени премьер-министра страны — Бинали Йылдырыма с минимальным отрывом в 0,3% голосов. Несколько десятков тысяч избирателей решили судьбу 16-миллионного мегаполиса на ближайшие четыре года. После тщательного изучения всех испорченных бюллетеней, неоднократных пересчетов голосов в "спорных" районах и нескольких отклоненных апелляций правящей партии Справедливости и развития (ПСР), в середине апреля турецкий ЦИК все же выдал удостоверение мэра Стамбула Имамоглу. Турецкий бизнес вздохнул с облегчением, курс лиры стабилизировался, а ведущие мировые СМИ, пристально следившие за всем процессом, констатировали "победу демократии" в городе двух континентов.

Однако уже 6 мая Высший избирательный совет признал результаты выборов недействительными. Причиной такого решения были названы нарушения процедур при подготовке к голосованию и неточности в списках избирателей, которые (при небольшой разнице голосов между лидерами гонки) могли стать решающими при определении победителя. Накануне решения ЦИКа два члена районной избирательной комиссии были арестованы за "несанкционированную регистрацию" на выборах 7 тысяч избирателей, а девять членов районных избиркомов постфактум лишены полномочий. Дело в том, что по турецкому законодательству в комиссиях могут заседать только государственные служащие. Эти же девять человек были ранее смещены со своих должностей в ходе массовых увольнений в госаппарате после неудачной попытки переворота 2016 года и, таким образом, не имели права заседать в избиркомах, что и послужило поводом усомниться в правильности результатов выборов на этих участках. В поддержку такого решения проголосовали 7 из 11 членов ЦИК. Их полномочия были продлены на год в конце прошлого года благодаря поправке, внесенной по предложению правящей ПСР.

На период подготовки ко "второму туру" выборов Имамоглу будет отстранен от исполнения обязанностей, а городом будет руководить временный чиновник, назначенный министерством внутренних дел. Такая процедура является уже известной практикой в Турции, ранее опробованной в юго-восточных регионах страны, где некоторые мэры были лишены полномочий по обвинениям в сотрудничестве с курдскими террористами и заменены назначенцами из центра.

Решение о перевыборах в Стамбуле вызвало шквал критики со стороны международных партнеров Турции. Европейский Союз уже выступил с резким заявлением, осуждающим попытку поставить под сомнение волеизъявление турецких граждан и призывающим обеспечить доступ международных наблюдателей на повторные выборы и гарантировать "свободный, справедливый и прозрачный избирательный процесс, необходимый для любой демократии и лежащий в основе отношений Турции с ЕС". Федерика Могерини также напомнила, что решения Высшего избирательного совета лишить избранных мэров и членов муниципальных советов права вступать в должность на юго-востоке Турции — даже несмотря на то, что их кандидатуры были проверены и утверждены до начала голосования — и предоставить мандаты мэров кандидатам, занявшим на выборах второе место, "противоречат основной цели демократического избирательного процесса, призванного обеспечить верховенство воли народа". Европейские либералы-демократы были еще категоричнее в своих оценках, заявив, что "Турция при Эрдогане скатывается к диктатуре" и "с нынешним руководством любые переговоры о членстве невозможны". Турецкий МИД, в свою очередь, призвал международное сообщество уважать "решения, принятые в соответствии с турецким законодательством", и воздержаться от "политически мотивированной критики".

На самом деле более внимательный анализ происходящего покажет, что на этот раз за попытками правящей партии изменить исход голосования в Стамбуле могут скрываться гораздо более глубинные причины, чем личные амбиции провластного кандидата или банальная борьба за ресурсы крупнейшего экономического центра страны. На кону — будущее политической системы Турции и результаты следующих президентских выборов, запланированных на 2023 год. А потому ставки высоки.

Эксперты отмечают, что "феномен Имамоглу" еще предстоит оценить политологам и политтехнологам, но очевидно одно — он уже давно вышел за пределы Стамбула и, без преувеличения, стал новым явлением в политической жизни Турции.

Впервые за долгое время на политической арене страны появился молодой, харизматичный лидер, который не только смог на равных соревноваться с политическим тяжеловесом Бинали Йылдырымом, явно превосходящим его и по управленческому опыту, и по доступу к админресурсу в Стамбуле, но и не побоялся вступить в открытое противостояние с президентом. Его манера общения с людьми, нескрываемая критика высшего руководства страны, непринужденный, часто откровенно саркастичный тон заявлений в адрес самого Эрдогана уже стали "визитной" карточкой Имамоглу. Турецкие аналитики пишут, что причина популярности нового мэра Стамбула в том, что он сумел стать "своим парнем" для всех и достучаться до сердец большинства населения, вне зависимости от их религиозных взглядов и политических предпочтений. На выборах 31 марта за него, по разным причинам, отдали свои голоса представители совершенно разных социальных групп, общественных движений и политических сил.

Светский истеблишмент увидел в нем защитника "наследия Ататюрка" и либеральных ценностей; националисты — патриота Турции, выступающего единым фронтом с главной "турецкой волчицей", лидером правых консерваторов из Хорошей партии Мераль Акшенер; курды — альтернативу коалиции правящей ПСР с их извечными врагами — крайне правыми националистами Девлета Бахчели, а крупный бизнес — последнюю надежду на восстановление экономической стабильности и благоприятного инвестиционного климата. Очевидно, хорошо понимая это, некоторые партии уже открыто выступили в поддержку Имамоглу во "втором туре", другие (как, например, Коммунистическая партия Турции) — сняли свои кандидатуры с выборов. Еще не огласила свое решение происламская партия Счастья, показавшая третий результат и ранее отказавшаяся вступать в коалицию с ПСР. Однако можно предположить, что и оно будет не в пользу проигравшего. Многие эксперты всерьез обсуждают возможность участия Имамоглу в перевыборах в качестве "независимого кандидата", выступающего от имени всего спектра "прогрессивных, реформаторских" политических сил.

Но главное — молодому стамбульскому мэру удалось добиться того, что оказалось не под силу его коллеге по партии Мухаррему Индже, представляющему объединенную оппозицию на президентских выборах 2018 года. Он не побоялся взять на себя ответственность и продолжить борьбу за выбор тех людей, которые отдали за него свои голоса. Мгновенно отреагировав на решение ЦИК об отмене результатов голосования, Имамоглу обратился к народу с призывом "не отчаиваться", "не терять надежду" и "сохранять улыбку" — поскольку то, что происходит, "действительно смешно". Его фраза "все будет хорошо" уже успела облететь весь интернет, за считанные часы став одним из наиболее используемых хэштегов в турецких социальных сетях, а настроения на улицах турецких городов некоторые комментаторы уже успели сравнить с атмосферой протестов Гези-парка 2013 года. Несмотря на начало поста в месяц Рамадан, когда политическая жизнь страны традиционно затихает, тысячи людей вышли на улицы, чтобы поддержать своего кандидата. Многие из них, вспоминая опыт прошлых лет, прошли по городу с так называемым "кастрюльным протестом" — гремя крышками от кастрюль и сковородок в знак несогласия с решением избиркома. Да и само выступление Имамоглу напоминало скорее речь кандидата в президенты, чем главы муниципалитета.

Большинство комментаторов сходятся во мнении, что новые выборы (при условии соблюдения всех демократических процедур) принесут лишь еще более убедительную победу оппозиционному кандидату. Лира уже отреагировала на отмену выборов очередным скачком, за одну ночь обесценившись с 5,9 до 6,2 за доллар США. Всего с 2018 года национальная валюта потеряла 35% стоимости, и это — тревожный сигнал для партии Эрдогана, сумевшей продержаться у власти рекордные для неспокойной турецкой политики 16 лет именно благодаря устойчивому экономическому росту. Резкие заявления европейских чиновников; новый виток напряженности с Брюсселем на фоне решения Анкары возобновить в одностороннем порядке разведочные работы по добыче газа в исключительной экономической зоне Кипра; крайне непростые отношения с Вашингтоном, надолго застрявшие в сирийском тупике и безнадежно запутавшиеся в хитросплетениях турецкой дипломатии между российскими С-400 и американскими F-35, не добавляют ни пунктов к международным инвестиционным рейтингам Турции, ни политической стабильности в регионе.

Наконец, главным результатом прошедших местных выборов в Турции стала не победа оппозиции в рекордном количестве регионов, и даже не объединение различных политических сил, впервые за многие годы поддержавших единого кандидата, а окончательно оформившийся раскол в рядах самой правящей партии. Приближенные к власти источники отмечают, что уже долгое время внутри ПСР продолжается противостояние между двумя группами влияния — "горячими головами", требующими максимальной концентрации власти в руках президента и его ближайшего окружения, и более либеральным крылом, понимающим необходимость реформ и сохранения определенной степени свободы — будь то в вопросах рыночной экономики, деятельности журналистов или внутрипартийной дисциплины. Решение о назначении повторных выборов в Стамбуле явно продемонстрировало победу "ястребов", возглавляемых, по свидетельству инсайдеров, министром внутренних дел и давним соратником Эрдогана Сулейманом Сойлу, а также зятем президента, министром финансов Бератом Албайраком. А это значит, что раскол в рядах партии не только сохранится, но и расширится.

В последнее время в турецких СМИ все чаще начали появляться слухи о возможном выходе из состава ПСР и создании новой политической силы "прогрессивной", либерально настроенной частью депутатов. Среди основных имен называют Абдуллаха Гюля, 11-го президента Турции, известного своими проевропейскими взглядами; Ахмета Давутоглу, бывшего министра иностранных дел и главного архитектора турецкой политики "нулевых проблем с соседями", выступающего за нормализацию отношений со странами региона; экс-вице-премьера Али Бабаджана и Бюлента Арынча, традиционно хорошо воспринимаемых международными партнерами и действующих на западных инвесторов как "успокоительное" даже во времена серьезных финансовых кризисов.

Пока говорить о создании новой политической силы, способной составить конкуренцию правящей ПСР под руководством бессменного лидера и, безусловно, опытного политика Реджепа Тайипа Эрдогана, еще рано. Формированию партии препятствуют не только устоявшиеся традиции политической жизни Турции, но и разногласия между самими "раскольниками". Однако неожиданное возвращение в большую политику Давутоглу, впервые с 2016 года выступившего с публичной критикой власти и изложившего свое видение необходимых реформ на 15 страницах своеобразного "манифеста", заявление Гюля с фактическим осуждением скандального решения ЦИК и углубляющийся кризис легитимности многих институтов власти свидетельствуют о серьезных процессах во внутриполитической жизни страны, которые уже нельзя игнорировать.

По словам одного из турецких журналистов, первые результаты местных выборов стали "тревожными звоночками" для правящей партии, которые, к сожалению, так и не были ею услышаны. Решение о перевыборах мэра Стамбула — это уже "колокольный звон". И не нужно быть экспертом в турецкой политике, чтобы понять, по ком в этот раз звонит колокол.

Евгения Габер, «Зеркало недели»