Ученые раскрыли секрет гигантских бобров древности 1 12.05.2019, 14:21

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Образ бобра-великана ростом с человека сохранился в легендах индейцев.

Палеонтологи объяснили, почему вымерли гигантские бобры Северной Америки.

В ледниковый период они населяли весь континент - от Флориды до Аляски, но к концу его исчезли, пишет vokrugsveta.ua.

Гигантские бобры имели внушительные габариты — почти с человеческий рост. Они обитали на болотах Северной Америки в ледниковый период, но к концу его вымерли.

Ученые из Западного университета США считают, что причина их вымирания — в ограниченной диете. В отличие от современных потомков эти огромные 100-килограммовые животные не грызли кору деревьев и не строили запруд, а сидели на диете из водных растений. Поэтому когда ледники отступили и болота пересохли — источник пропитания иссяк.

Рацион вымерших животных палеонтологи определили по стабильным изотопам в костях и зубах — широких и закругленных по краям, в отличие от острых, как долото, зубов потомков.

«Изотопная сигнатура пищи, которую вы едите, становится неотъемлемой частью ваших тканей, — объясняет палеонтолог Тесса Плинт. — Соотношение изотопов остается стабильным даже после смерти организма. Поэтому мы можем прочитать изотопическую подпись окаменелости и извлечь информацию о том, что ело то животное, даже если оно жило десятки тысяч лет назад».

По данным исследователей из Западного университета, к концу ледникового периода (примерно 11 000 — 10 000 лет назад) гигантские бобры из семейства касторид обитали только в районе Великих озер. Однако в период расцвета они населяли весь континет. Их окаменелости находят от Флориды до Юкона на Аляске. Образ бобра-великана сохранился в легендах индейцев народов кри, микмак и покмутук.

Но они не были похожи на современных бобров. «Гигантсткие бобры не были инженерами экосистем, как их сородичи сегодня», — говорит Тесса Плинт.