Заговор силовиков против Лукашенко?19
- 12.05.2019, 15:06
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Госсекретарь Совбеза Зась рассказал об аресте своего зама Втюрина.
Самое громкое задержание последнего времени прокомментировал государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась, сообщают naviny.by.
29 апреля на некоторых интернет-ресурсах появилась сообщение о задержании сотрудниками КГБ заместителя госсекретаря Совбеза, бывшего главы Службы безопасности Лукашенко Андрея Втюрина.
Позже спецслужба подтвердила арест, сообщив, что его взяли на взятке в 148,6 тыс. долларов.
Спустя некоторое время появились слухи, что Втюрин был якобы причастен к заговору по свержению Александра Лукашенко.
Сегодня Зась назвал такую информацию «чушью»: «Слухи и вбросы о каком-то заговоре в связи с этим делом – это чушь».
Как передает Sputnik, госсекретарь заверил, что речь идет исключительно о коррупционном преступлении.
Александр Лукашенко 9 мая заявил, что не позволит, чтобы в Беларуси повторилась ситуация, как сегодня в Венесуэле.