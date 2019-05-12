Заговор силовиков против Лукашенко? 19 12.05.2019, 15:06

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Госсекретарь Совбеза Зась рассказал об аресте своего зама Втюрина.

Самое громкое задержание последнего времени прокомментировал государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась, сообщают naviny.by.

29 апреля на некоторых интернет-ресурсах появилась сообщение о задержании сотрудниками КГБ заместителя госсекретаря Совбеза, бывшего главы Службы безопасности Лукашенко Андрея Втюрина.

Позже спецслужба подтвердила арест, сообщив, что его взяли на взятке в 148,6 тыс. долларов.

Спустя некоторое время появились слухи, что Втюрин был якобы причастен к заговору по свержению Александра Лукашенко.

Сегодня Зась назвал такую информацию «чушью»: «Слухи и вбросы о каком-то заговоре в связи с этим делом – это чушь».

Как передает Sputnik, госсекретарь заверил, что речь идет исключительно о коррупционном преступлении.

Александр Лукашенко 9 мая заявил, что не позволит, чтобы в Беларуси повторилась ситуация, как сегодня в Венесуэле.