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В Бресте более ста человек вышли на центральную площадь с протестом

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  • 12.05.2019, 15:23
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После встречи на площади люди прошли маршем по центральным улицам.

В Бресте более ста человек вышли на центральную площадь с протестом. Противники аккумуляторного завода собираются в центре города каждое воскресенье с 25 февраля 2018 года.

Сотрудники милиции предупреждали людей о недопустимости «нарушения порядка организации проведения массового мероприятия». После встречи на площади люди прошли по центральным улицам. Сегодня обошлось без задержаний, сообщает «Радыё Свабода».

Правозащитник Роман Кисляк сообщил, что в мае брестские власти уже запретили 16 митингов против аккумуляторного завода. Один из митингов планировали провести 12 мая в деревне Тельмы. Другие предполагалось организовать в разных местах района с 13 по 17 мая. Отказы объясняются тем, что на этом местах якобы «запланированы другие мероприятия».


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