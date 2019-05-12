Китай ведет переговоры с Россией о переброске сибирских рек 5 12.05.2019, 15:27

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Как и в случае с «Силой Сибири», Пекин выкручивает руки РФ?

За «белым новостным шумом» осталась незамеченной важная тема: Россия ведет переговоры с Китаем о переброске сибирских рек. Пока намечено использовать воду Оби. Она должна пойти в китайский Синцзян через Казахстан. Объем первой очереди водовода – 600-700 млн. кубометров в год. Инвестиции в проект полной мощности оценивается в $75 млрд, пишет plotina.net.

В Госдуме прошел круглый стол «Экономическая интеграция России, Казахстана и Китая: перспективы и стратегические проекты». Главной темой для осуждения стал проект водовода из России в Китай, позволяющий перебросить часть водных запасов Оби и ее притоков на юг, сообщает «Версия».

Вода южным соседям России очень нужна. По расчетам GlobalWaterInitiative, к 2025 году дефицит воды в Средней Азии и на северо-востоке Китая может достичь критического показателя — 1,7 кубических метра на человека в год. А к 2040 году дефицит водных ресурсов в одном только Казахстане может составить около 12 млрд. кубометров.

При этом Россия не только обладает большими запасами воды, но и страдает от них. Так, в Алтайском крае регулярно происходят мощные паводки – последний из них, случившийся весной прошлого года, нанес ущерб в 400 миллионов рублей. Эту лишнюю воду, объем которой оценивается в 75-100 миллионов кубометров, и предлагается перебросить по водоводу в Казахстан и далее в Китай.

Подобный проект на рубеже 60-70-х годов прошлого века всерьез готовили в СССР. Над проектом работали около 20 лет более 160 организаций СССР, в том числе 48 проектно-изыскательских и 112 научно-исследовательских институтов, 32 союзных министерства и 9 министерств союзных республик. Было подготовлено 50 томов текстовых материалов, расчетов и прикладных научных исследований и 10 альбомов карт и чертежей. План по переброске части стока сибирских рек являлся одним из самых грандиозных инженерных и строительных проектов XX века.

Канал «Сибирь–Средняя Азия», длина которого составила бы 2550 км, был первым этапом строительства. Предполагалось, что канал будет «питаться» водой реки Обь, пройдет через весь Казахстан на юг в Узбекистан и будет судоходным.

Для реализации проекта предполагалось использовать 20 геологических атомных взрывов, и один из них даже состоялся. Однако распад Советского Союза сорвал грандиозные планы. Поводом послужили протесты экологов - они пророчили катастрофу.

Скорее всего, эти пророчества были мотивированы политически: как утверждают геологи и гидрологи, ничего страшного не произошло бы. По словам ученых, всего лишь 10 тысяч лет назад (по меркам природы – мгновение) сибирские реки, стекающие на север, упирались тогда в гигантский ледник, остававшийся с эпохи глобального похолодания. И вода, естественным образом шла в Среднюю Азию и в сторону Кавказа и Азовского моря. Находки палеонтологов показывают, что природа, климат и жизнь в этих местах были намного более разнообразными.

О том, что искусственные водные артерии не обязательно наносят вред, свидетельствует и пример Северо-Крымского канала. С 1963 года он обеспечивал 85% водных потребностей полуострова, благодаря каналу стало возможным выращивать бахчевые и рис, зазеленели степи крымского Приазовья, Советского и Раздольненского районов. Устье Днепра лишилось 10% стоков – при этом никаких природных катастроф в этом регионе не произошло. А теперь степной Крым пересох и население бежит оттуда.

От былого размаха остался лишь один осуществленный на практике проект. В 1974 году в Казахстане ввели в эксплуатацию канал «Иртыш–Караганда» протяженностью 458 километров.

22 насосные станции вот уже более 40 лет круглосуточно качают воду. Высота подъема от первого водозабора до последнего больше 450 метров. Канал остается главной безальтернативной водной артерией центрального Казахстана.

Вернуться к «повороту сибирских рек» в 2008 году предлагал тогдашний мэр Москвы Юрий Лужков. После кризиса и отставки Лужкова о реанимации советского мегапроекта забыли, и вот теперь снова вспомнили. Однако его реализация вызывает ряд вопросов.

«То, что не решились сделать в СССР – переброска северных рек, видимо, сделают в наше время, - пишет историк и публицист Павел Пряников в своем канале «Толкователь». - Сейчас проект лоббируют с оправданием, что в Сибири и так много воды и это даже спасет нас от паводков.

Средняя Азия и северо-западный Китай (а также Афганистан и Иран), действительно, испытывают огромный дефицит воды. Взять ее там неоткуда, население региона растет. Единственный способ решить проблему – заставить Россию поделиться водой. Думаю, скорее рано, чем поздно китайцы проект продавят, пишет Пряников. Тогда у России появится еще один стратегический продукт, кроме газопроводов – водоводы. Поставками воды РФ привяжет к себе южные страны.

Другой вопрос, что получит Россия в денежном смысле.

По «Силе Сибири» мы видим, как Китай выкрутил руки России, заставив поставлять углеводороды по предоплате и в кредит чуть ли не в убыток. Потенциальный рынок сибирской воды - $20-25 млрд. в год. Куда и кому пойдут эти деньги? Если опять в карманы ротенбергам и ковальчукам – это одно, если на освоение Сибири и простым сибирякам – другое», - заключает публицист.