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Названа самая полезная для сердца диета

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  • 12.05.2019, 15:31
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Специалисты более 13 лет наблюдали за питанием людей.

Диета DASH (Диетический подход к прекращению гипертонии) снижает риск развития сердечной недостаточности на 50 процентов, выяснили американские ученые.

Специалисты более 13 лет наблюдали за питанием людей в возрасте до 75 лет, сообщает MedicalXpress со ссылкой на исследование, опубликованное в American Journal of Preventive Medicine, (перевод – ria.ru).

"Исследование показало, что приверженность диете DASH может способствовать уменьшению риска развития сердечной недостаточности. Это эффективнее любого лекарства", — заявила ведущий автор исследования Клаудия Л. Кампос.

Диета DASH предполагает частичный или полный отказ от солесодержащей пищи, алкоголя и замену богатых натрием продуктов питания.

Этот тип питания подразумевает употребление большого количества свежих овощей и фруктов, орехов, цельнозернового хлеба, мяса домашней птицы, рыбы, а также нежирных молочных продуктов.

В январе диета DASH заняла второе место в рейтинге лучших типов питания на 2019 год, опубликованном в журнале U.S. News & World Report.

Эксперты пришли к выводу, что она эффективна для общего оздоровления организма, стабилизации кровяного давления, а также очищения органов желудочно-кишечного тракта.


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