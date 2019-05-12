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Прощайте, барон

  • Алексей Венедиктов
  • 12.05.2019, 15:43
  • 2,619
Алексей Венедиктов

Сергей Доренко – очевидный Портос.

Огромный, крикливый, тщеславный, временами наивный.

Все, что он хотел – баронский титул. Нет, деньги и поместья, конечно, тоже не лишнее, но блестящая перевязь, бьющая в глаза, пусть даже под плащом драная кожа, все-таки важнее. Он должен быть заметен в толпе благодаря шляпе с огромными перьями, алому плащу, громогласному крику и задиристости.

Доренко – Портос. И совсем неважно, кому служить формально – Мазарини, Железной Маске, Березовскому, Путину, Эрнсту – в конечном итоге он служит сам себе.

Потому что не за страх и не за совесть – за баронство и герб.

Сергей Доренко дю Валлон де Брасье де Пьерфон.

Прощайте, барон.

Алексей Венедиктов, «Эхо Москвы»


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