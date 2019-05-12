Прощайте, барон
- Алексей Венедиктов
- 12.05.2019, 15:43
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Сергей Доренко – очевидный Портос.
Огромный, крикливый, тщеславный, временами наивный.
Все, что он хотел – баронский титул. Нет, деньги и поместья, конечно, тоже не лишнее, но блестящая перевязь, бьющая в глаза, пусть даже под плащом драная кожа, все-таки важнее. Он должен быть заметен в толпе благодаря шляпе с огромными перьями, алому плащу, громогласному крику и задиристости.
Доренко – Портос. И совсем неважно, кому служить формально – Мазарини, Железной Маске, Березовскому, Путину, Эрнсту – в конечном итоге он служит сам себе.
Потому что не за страх и не за совесть – за баронство и герб.
Сергей Доренко дю Валлон де Брасье де Пьерфон.
Прощайте, барон.
Алексей Венедиктов, «Эхо Москвы»