«Майдан» продолжается: в деревне под Борисовом вновь разгорелись споры из-за пилорамы 12.05.2019, 16:42

Часть жителей поддерживает работу пилорамы, другая выступает категорически против.

23 апреля трое жителей деревни Струпень Борисовского района пожаловались на работу местной пилорамы, соседствующей с их домами. Для этого они приехали в Любань на выездной прием к помощнику правителя — инспектору по Минской области Игорю Евсееву.

Как сообщает БелТА, «в течение двух лет предприятие работает по соседству с заявителями». По их словам, постоянно летят опилки, день и ночь работают люди. Сотрудники МЧС выявили 25 нарушений на объекте и подали на частника в экономический суд: предписали закрыть два здания и устранить нарушения. Предприниматель снял только часть вопросов.

Обратившиеся просили провести проверку предприятия. Евсеев в свою очередь пообещал разобраться в ситуации, переговорить с губернатором и, возможно, создать свою комиссию.

Предприниматель связался с редакцией ex-press.by для того, чтобы в очередной раз разъяснить конфликтную ситуацию.

— Мы работаем не 2 года, уже почти 30 лет. С 1991 года на этом месте находится наше производство. Но конфликт разразился чуть более четырёх лет назад, — комментирует ситуацию один из владельцев пилорамы предприниматель Виктор Турин.

Фото: ex-press.by

Соседи лесопилки, семьи Пацына, Лапковские и Шевчук, страдают, по их словам, от производственного шума, пыли и прочих неудобств, в частности, от разбитой лесовозами улицы.

С другой стороны, предприниматели утверждают, что их производство возникло до того, как там появились жилые дома Пацыны и Лапковского. А поскольку по санитарным нормам жилые дома не должны возводиться ближе ста метров от производства, то, стало быть, их владельцы сами виноваты.

В свою очередь, соседи утверждают, что законно получили земельные участки для строительства садовых домиков, которые позже превратились в настоящие жилые дома тоже на законных основаниях.

— Сейчас ситуация никак не изменилась. Мы постоянно переживаем различные проверки. Часто заходят «просто так» и не хотят оставлять записи в книге проверок, — говорит предприниматель. — Игоря Евсеева просто ввели в заблуждение. Да, после проверки МЧС подало на нас в экономический суд по поводу нарушений. Хотели приостановить деятельность. Но все нарушения давно устранены, в связи с этим само МЧС прекратило судебное заседание, и суд постановил отказать в удовлетворении иска. С такими количеством проверок мы даже шагу в сторону ступить не можем. У нас везде полный порядок.

Фото: ex-press.by

Владимир не скрывает ничего и позволил снимать на своем производстве.

Фото: ex-press.by

Сейчас на производстве работает семь местных жителей. Всего пилорама дает работу тринадцати людям.

Пока шло общение, к обсуждению присоединились местные жители, которые поддерживают работу пилорамы.

— Посмотрите, мы даже подписи собрали, нам пилорама очень помогает. И дровами и опилками на участки. Во всей деревне всего три-четыре человека, кто против. Турин никогда не отравлял жизнь деревне, только помогал, — говорят местные жители.

Фото: ex-press.by

Сейчас производство готовится к большой реконструкции. Предпринимателю с седьмого раза выдали разрешение на нее, готовится проект. В планах у владельца пилорамы — установить шумоподавляющие экраны, модернизировать помещения для распила древесины.

— Конечно, после реконструкции шума и опилок будет меньше. Однако зачем соседи ставят мне палки в колеса? Для меня загадка. Я уже предлагал им изменить график работы пилорамы, не работать в ночную смену и выходные. Для меня это большой шаг и экономические потери, для работников уменьшение заработка. Но все тщетно, к консенсусу прийти никто не хочет, — говорит Владимир.

Фото: ex-press.by

Соседи пилорамы по-прежнему считают, что она отравляет им жизнь, и не верят в разрешение конфликта с помощью реконструкции:

— Мы категорически против пилорамы за своим забором. Посмотрите, сколько опилок. Это же невозможно жить. Все эти реконструкции не дадут нам облегчения! Мы будем и дальше бороться за чистоту воздуха и тишину в наших домах.