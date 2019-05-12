Боевики «Исламского государства» объявили о создании своей провинции в Индии 12.05.2019, 16:51

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ИГИЛ объявил о захвате территории в индийском Кашмире.

10 мая близкое к террористической группировке "Исламское государство" (ИГИЛ) агентство Amaq объявило о создании боевиками собственной провинции на территории Индии. Об этом информирует gordonua.com со ссылкой на Reuters.

Захваченную территорию в районе Кашмира радикальные исламисты назвали "Вилайя Хинд".

В сообщении утверждается, что представители ИГИЛ нанесли урон индийской армии. В полиции Индии отмечали, что в ходе столкновений в Кашмире был убит боевик.

Reuters подчеркивает, что Кашмир является мусульманским регионом, где сепаратисты десятилетиями вели вооруженный конфликт против индийского правления. Большинство таких групп хотят независимости Кашмира от Индии или присоединения региона к Пакистану.