Власти Лиды на плакате к 9 мая разместили фото немецких офицеров с военнопленными 4 12.05.2019, 17:26

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Плакаты были утверждены в отделе идеологии Лидского райисполкома.

В Лиде на плакатах и листовках, посвященных 75-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и победе в Великой Отечественной войне, разместили фотографию немецких офицеров с советскими военнопленными.

Местный портал lida.info сообщает, что фото плакатов и листовок прислал один из читателей. Материалы были утверждены в отделе идеологии Лидского райисполкома и разосланы предприятиям и организациям города. Плакаты можно увидеть по всей Лиде, но в некоторых организациях не стали распространять спорные листовки.

Фото: lida.info

На одной из фотографий, присутствующих на плакатах и листовках, запечатлен Лидский замок в начале ВОВ, когда двор замка превратился в лагерь для военнопленных. На ней можно увидеть двух немецких офицеров на фоне советских военнопленных. Вот этот снимок: