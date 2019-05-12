Не дайте себя обмануть Саша Сотник

12.05.2019, 17:39

Саша Сотник

Творцы войны перед началом бойни особенно охотно произносят речи о мире.

Вот и взвыла Колорадица: «Бабы нарожали! А, ну-ка, повторим! Мяса мне, мяса свежего!..» И совкопитеки выстроили в ряд своих младенцев, облачив их в форму, посылающую на убой. Как положено – в сапогах и с автоматами наперевес. Маршируйте прямо в ад, дорогие детки! Там, в аду, вас ожидает райская жизнь – Путин обещал! И, разумеется, «спасибо деду за победу» звучащее, как приблатненное «не забуду мать родную».

Если говорить о миллионах и миллионах убитых гражданских, отправленных в топку войны просто так – никакого героизма не получается. На памяти бесславно погибших парада не развернешь. Бесы кружат, бесы скачут, потрясая надроченными ракетами: «Мы можем повторить! И мы повторим обязательно!.. Всех нагнем, всех испепелим, каждый гроб обмотаем полосатой лентой!..» И Залдостанов рвется в Европу свиньей на своей адовой мотоциклетке, и Жирик безумный уже привычно обещает ударить по Берлину и Парижу…

А теперь вспомните свои ощущения от кажущейся нереальной новости 11 сентября, когда в прямом эфире на ваших глазах рушились символы незыблемого успеха – башни-близнецы в Нью-Йорке. Вспомнили? А теперь умножьте это ощущение на миллион. Да что там на миллион – на знак бесконечности умножьте. Испытайте инфернальный ужас от этого сообщения: «Сегодня утром российскими ядерными ракетами были атакованы Берлин, Париж, Лондон, Брюссель, Нью-Йорк, Вашингтон, Лос-Анджелес… Европа в руинах, Америка в шоке, ответный ракетный удар НАТО нанесен по Москве, Санкт-Петербургу и другим городам…» У вас уже зашевелились волосы на голове? А это и есть расшифровка бездумного и преступного «можем повторить» и результат того победобесия, которое накрывает сегодня Россию – с её останкинскими ведьмаками и кремлевской фашнёй.

У них мало времени. После отключения страны от мировой сети Интернет Госдума рассмотрит законопроект «О национализации». Он уже внесен коммунистами и проходит согласование в комитетах. Судя по его тексту, бандиты больше не нуждаются в соблюдении прав собственников. Любая собственность в России может быть изъята в пользу так называемого «государства» под надуманным предлогом, формально обозначенном в этом Законе. Параллельно Россия выйдет из всех европейских институтов по правам человека. Зачем фашистам права жертв? Их никто и не собирается соблюдать. Дальше – введение фактического запрета на выезд. Лепрозорий должен быть закрыт. Никого не выпускать. Всем отправиться на «стройку путинизма». «Глубинный народ» должен сидеть глубоко и не высовываться. «Новая нефть» будет выработана без остатка. Медведев уже утвердил «план пятилетки» по «вхождению России в пятерку крупнейших экономик». Нечто подобное обещали в далеком 2008 году, суля населению к 2020 году зарплату по 2700 долларов. Тут и до 19-го года дожили не все, а кто дожил – этот обман уже не помнит. На то и расчет. Ведь главное – повесить шоры на совкопитеков и водить их по кругу, как ослов, обирая до нитки.

И, наконец, смертная казнь. Чекисты готовы к расстрелам, мораторий можно отменять законодательно. Предатели и враги народа плодятся по всей площади «скрепной» территории, пора выкорчевывать эту заразу. И Сталин сливается с Гитлером в нежном поцелуе, и Гиммлер бросается в объятия к Берии. Путину осталось лишь встретить своего Адольфа, неважно в каком обличии, можно даже в балахоне безумного иранского аятоллы. Потому что «можем повторить!..» Ведь если не повторим – проиграем всё. Технологически проиграем. Россия движется в пещерный век, «балалаечники», ненавидимые Сергеем Ивановым, уехали за границу – все эти высоколобые химики, физики, конструкторы и прочие презренные предатели-скрипачи. Остались только те, что Суперджеты собирают с помощью «Кузькиной матери». Летают они плохо, зато горят хорошо. Не объявлять же по такому поводу траур? Подумаешь – бабы еще нарожают. А нам в бой пора – у нас «повторялка» растет и чешется…

И, пока весь мир стремится улучшить качество человеческой жизни, печатая на 3-d принтерах живые сердца – в России молятся на смерть и гробы. С присвистом и ритуальными танцами в ночных клубах. Этот шабаш логически может перерасти только в реальную войну, к которой – как ни странно – не готов никто. Даже те, кто сегодня сомнамбулически бродит с «дедом на палке». У Путина армия «одноразовая» как презерватив. Она небоеспособна, а в боевом столкновении с применением новых технологий выгорит как порох – за минуту. В Кремле не могут этого не знать, поэтому единственный вывод – они делают ставку именно на применение ядерного оружия, которое гарантированно нанесет страшный ущерб противнику вне зависимости от его технологического превосходства.

У раковой опухоли только одна логика – уничтожения организма, за счет которого она растет и ширится. Уничтожая организм, она погибает вместе с ним. Путинизм – точная копия ракового анклава. Он живет за счет всего мира, пуская метастазы настолько далеко, насколько это возможно. И цель его жизни – умерщвление этого мира. Тот, кто не хочет это признать – либо дурак, либо – путинский мутант. Разумеется, все человеческое противится одной лишь мысли о смертельной угрозе. Но не замечать ее – все равно, что ложиться в гроб добровольно.

Творцы войны перед началом бойни особенно охотно произносят речи о мире. Не дайте себя обмануть. Фашисты XXI века уже в Кремле, и они не скрывают своих планов. В их руках – ядерная кнопка, и они достаточно безумны, чтобы «снова повторить»…

Саша Сотник, sotnik-tv.com