Трамп посоветовал Китаю заключить торговую сделку с американцами до выборов президента США 12.05.2019, 18:10

Президент США заявил, что собирается выиграть на выборах, после чего условия торговой сделки для Китая станут намного хуже.

Китай ждет выборов президента США в 2020 году в надежде договориться о торговой сделке с новой администрацией. Такое мнение выразил президент США Дональд Трамп в Facebook, передает gordonua.com.

"Я думаю, что Китай почувствовал, что на недавних переговорах их так сильно побили, что они могут подождать до следующих выборов, чтобы узнать, повезет ли им и одержит ли победу демократ", – написал он.

По мнению президента США, в этом случае условия торговых отношений США и Китая не изменятся и американцы будут терять $500 млрд в год.

"Единственная проблема состоит в том, что они знают, что я собираюсь выиграть (лучшие показатели экономики и занятости в истории США и многое другое), и сделка станет для них гораздо хуже, если она будет заключена во время моего второго срока. Было бы разумно, чтобы они действовали сейчас, если не хотят получить большие пошлины", – заявил Трамп.