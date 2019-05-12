«Баста!»: Современным последователям Гитлера цензура не поможет 1 Телеграм-канал «Баста»

12.05.2019, 18:18

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Как и в фашистской Германии, в лукашенковской Беларуси хотят каждого гражданина сделать цензором.

Пару дней назад в Германии отметили День книги. 10 мая 1933 года - отправная точка тотальной цензуры, введенной третьим рейхом. Именно в это день по всей стране организовали публичное сожжение произведений неугодных писателей.

Нацистские студенческие организации, профессура и библиотекари составили длинные списки книг, опасных с их точки зрения для населения Германии. Сначала они включали около трехсот авторов. Позже выросли до пяти с половиной тысяч произведений. И по всей стране запылали костры.

Главной задачей акции было не физическое уничтожение книг. Нацисты хотели сделать соучастниками и свидетелями своего преступления как можно большее количество людей. Работы министерства пропаганды Геббельса было недостаточно. Каждый гражданин Германии должен был стать цензором, защищающим нацию от опасных слов и букв. Или, испугавшись собственных взглядов и идей, замолкнуть. Ведь там, где сжигают книги, в конце концов будут сжигать и людей.

У нас пока не жгут публично неугодные режиму книги. Но как и в фашистской Германии хотят каждого гражданина сделать цензором: прежде всего для самого себя. Зачистка интернета, война с блогерами, составление черных списков сайтов, литературы, музыки и направлены именно на это.

Жизнь все расставила на свои места. Сегодня на месте книжного аутодафе - памятный знак для будущих поколений. Затонувшая библиотека. В центре площади под толстым квадратом стекла находится белая комната с пустыми книжными полками.

Памятник открыт для того, чтобы не дать забыть. Нам - о том, что следует за кострами из книг. Современным последователям Гитлера - о судьбе их кумиров и предшественников, которым не помогли ни цензоры, ни ритуальные пляски у огня.

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