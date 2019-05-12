«Говорит Москва» опубликовала документы о проблемах Доренко с сердцем 12.05.2019, 18:23

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Последние годы российский радиоведущий страдал от аневризмы восходящего отдела аорты.

Радиостанция «Говорит Москва» опубликовала документы с визитов журналиста Сергея Доренко к врачам, которые свидетельствуют о его проблемах с сердцем.

В частности, в ее распоряжение попало заключение врача от 4 июня 2016 года, в котором на основании эхокардиографии Доренко было поставлен диагноз — аневризма восходящего отдела аорты с аортальной регургитацией 1-й стадии (недостаточность аортального клапана)».

Аорта — самый большой артериальный сосуд большого круга кровообращения человеческого организма. При аневризме расширяется участок аорты или выпячивается ее стенка.