Оппозиционный кандидат отозвал кандидатуру с повторных выборов мэра Стамбула 2 12.05.2019, 18:49

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Он откажется от участия в выборах, чтобы помочь кандидату, который был объявлен победителем после первоначального голосования.

Оппозиционный кандидат в мэры Стамбула объявил в воскресенье, что откажется от участия в повторных выборах в следующем месяце, чтобы помочь кандидату, который был объявлен победителем после первоначального голосования в марте.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

В своем Twitter кандидат от Демократической левой партии (DSP) Муаммер Айдын сообщил, что отзывает свою кандидатуру.

Неожиданная победа Экрема Имамоглу на мартовских выборах мэра Стамбула стала первой за 25 лет, когда кандидат от Партии справедливости и развития президента Эрдогана не сумел получить контроль над Стамбулом.

Имамоглу из Республиканской народной партии был объявлен мэром в прошлом месяце. Он вырвал победу у бывшего премьер-министра и кандидата от партии Эрдогана Бинали Йылдырыма после нескольких недель споров по поводу результата, а также частичного пересчета голосов.

Эрдоган и его партия тогда призвали отменить результаты выборов, утверждая о якобы многочисленных нарушениях.

В понедельник Высшая избирательная комиссия постановила, что повторные выборы мэра Стамбула должны состояться 23 июня.

Айдын, который назвал решение отменить выборы незаконным, набрал более 30 тысяч голосов на мартовских выборах. Имамоглу победил с перевесом всего в 13 тысяч голосов. Право голоса в Стамбуле имеют 10 миллионов избирателей.

Добавим, несколько небольших партий уже дали понять, что могут поддержать Имамоглу в знак протеста против решения отменить выборы.