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Рефат Чубаров: Восстановление целостности Украины стоит начать с Крыма

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  • 12.05.2019, 19:15
  • 1,375
РЭФАТ ЧУБАРАЎ
ФОТА: CHARTER97.ORG/ИВАН МЯЖУЙ

Глава Меджлиса заявил, что крымские татары готовы помочь новоизбранному президенту Украины в изучении проблемы Крыма.

Восстанавливать территориальную целостность Украины новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому следует начинать с Крыма. Такое мнение выразил 12 мая "Укринформу" глава Меджлиса крымскотатарского народа, нардеп от Блока Петра Порошенко Рефат Чубаров.

"Любой президент, независимо от его фамилии, если его деятельность будет направлена на восстановление территориальной целостности Украины, он должен начинать с Крыма. И ему никуда не деться от крымскотатарской проблемы, потому что это одна из самых актуальных, самых болезненных проблем, и ему придется работать со всеми партнерами Украины на международной арене. В середине страны ему нужно будет работать со всеми политическими силами, и в первую очередь с Меджлисом крымскотатарского народа", – сказал он.

Чубаров подчеркнул, что представители Меджлиса готовы предоставить Зеленскому исчерпывающую информацию о проблеме Крыма.

"Если его команде нужно будет очень подробно и детально изложить, мы это сделаем", – заявил глава Меджлиса.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Оккупация полуострова РФ не признается Украиной и большинством стран мира.


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