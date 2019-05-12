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В понедельник в Беларуси ожидается до +23 градусов

  • 12.05.2019, 19:44

В ближайшие сутки, 13 мая, в Беларуси ожидается погода с переменной облачностью.

Ночью в отдельных районах, а днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди. Днем местами ожидаются грозы.

Ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Ветер будет слабый, при грозах порывистый.

Температура воздуха ночью составит 5-11 тепла, днем воздух прогреется до 17-23 со знаком плюс, передает БелТА со ссылкой на Белгидромет.


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