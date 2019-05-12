Курс биткойна превысил $7500 впервые за девять месяцев 3 12.05.2019, 20:02

Курс биткойна достиг максимума с августа 2018 года.

В ходе торгов воскресенья его средневзвешенный курс поднялся выше отметки $7500 — в 16:36 по минскому времени стоимость одной цифровой монеты достигла $7577. Одновременно с этим доля биткойна на рынке криптовалют достигла 59% — самый высокий показатель за последние 17 месяцев, передает kommersant.ru.

Заметно прибавили в цене и альткойны. Так, например, стоимость эфира, второй по популярности криптовалюты, достигла $200, чего ей не удавалось сделать с середины ноября 2018 года. В результате рыночная капитализация всех цифровых валют достигла $219 млрд — максимум за полгода.

Впрочем, за резким взлетом котировки биткойна поползли вниз, а на момент написания этой новости его курс колеблется в районе $6900. Таким образом его цена откатилась к показателям субботы.