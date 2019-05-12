Брестская группа «Zolki Band» посвятила клип противникам аккумуляторного завода 1 12.05.2019, 20:13

Фото:belsat.eu

Музыканты призывают к солидарности.

Музыканты считают, что нас всех спасет солидарность, поэтому клип на песню «Drevy i cieni» из нового альбома посвящен брестчанам, которые более года борются против аккумуляторного завода, передает «Белсат» .

На своих страницах в социальных сетях музыканты группы «Zolki Band» написали:

— Больше года продолжается экологическое сопротивление людей, сопротивление средневековому мракобесию и наглости людей в костюмах чиновников, сопротивление беспределу и хамству людей в костюмах органов правопорядка, сопротивление лжи и лжесвидетельствам в так называемых судебных учреждениях Бреста. Поэтому только солидарность может помочь в борьбе за право дышать чистым воздухом и в войне людей против оборотней.

Новый, уже второй по счету альбом брестчан «Šort šort night» выйдет в сентябре 2019 года. Инди-рок-группа из Бреста «Zolki Band» была основана в 2014 году.