В Литве состоялись выборы президента и два референдума 12.05.2019, 20:23

Вместе с проголосовавшими досрочно активность избирателей составила 50%.

В Литве в воскресенье, 12 мая, состоялись президентские выборы и два референдума - о расширении двойного гражданства и сокращении числа парламентариев, передает delfi.lt.

Голосование на избирательных участках проходило с 7 до 20 часов. В списке избирателей значилось 2 млн 472 тыс. 405 граждан.

Общая активность избирателей по данным на 18 ч. вместе с проголосовавшими досрочно составила больше 50%, сообщает Главизбирком Литвы.

По данным на 18 ч., 12 мая проголосовали 39,68% избирателей, вместе с проголосовавшими досрочно это 50,44% .

В президенты баллотируется девять кандидатов: социал-демократ Витянис-Повилас Андрюкайтис, философ Арвидас Юозайтис, европарламентарий Валентинас Мазуронис, экономист Гитанас Науседа, члены сейма Миндаугас Пуйдокас, Наглис Путейкис, кандидат "крестьян" - премьер Саулюс Сквернялис, кандидат консерваторов - парламентарий Ингрида Шимоните, член Европарламента, лидер Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей Вальдемар Томашевский.

Второй срок полномочий действующего президента Литвы Дали Грибаускайте истекает в июле.

На референдуме о сокращении числа парламентариев предлагается установить в Конституции 121 место в парламенте вместо нынешних 141 места.

На втором референдуме предлагается расширить институт двойного гражданства так, чтобы литовский паспорт могли сохранить люди, получившие "гражданство государства, соответствующего критериям европейской и трансатлантической интеграции".