Семь известных зданий Минска, которые архитекторы хотели сделать на что-то похожими 12.05.2019, 21:10

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Похожи?

Некоторые минские здания очень сильно что-то напоминают. Одни так и задумывались, другие стали похожими совсем случайно. The Village Беларусь рассказывает про самые интересные столичные здания, которые на что-нибудь да похожи. Или должны были быть похожи.

Автовокзал «Центральный» — прибывающий поезд

Старый автовокзал «Центральный», открытый в 1962 году, отправили на реконструкцию летом 2007–го. Вокзал был двухэтажным, с неплохим залом ожидания и местом отстоя автобуса после рейсов. В 2011–м открыли новый автовокзал. Оказалось, что он зажат внутри огромной махины торгового центра Galileo традиционного для столицы бежевого цвета. На семи этажах разместились паркинг, множество магазинов, фудкорт и прочие места притяжения покупателей. Для пассажиров автовокзала остался один этаж с небольшим залом ожидания и постоянно темная, мрачная посадочная платформа. Естественный свет сюда почти не проникает: с трех сторон — стены, сверху — второй этаж торгового центра. А в довершение всего, места для отстоя автобусов не оказалось. Поэтому автобусам тут очень тесно, разворачиваются они с трудом, а на обед и вовсе вынуждены ездить на старый автовокзал «Восточный».

Помимо такого противоречия «ожидание и реальность», пассажирам кажется, что их обманули еще и с внешним видом самого комплекса. Мы не сами это выдумали, это официальная позиция: «обновленный автовокзал будет напоминать остановившийся поезд». И он, мол, должен быть выполнен в том же стиле, что и железнодорожный вокзал, чтобы не нарушать архитектурный ансамбль Привокзальной площади. Читатель, положи правую руку на сердце и скажи: да, эта бежево-коричневая штуковина точь-в-точь прибывающий поезд. И да, она целиком вписывается в ансамбль Привокзальной площади.

Банк Развития — кристалл калия

Новый офис Белорусской калийной компании разработали в бюро Varabyeu Partners. Изначально, в 2008–м, его собирались построить на пересечении проспекта Независимости и улицы Калиновского. Два крыла восьмиэтажного здания связывает между собой красная вставка во всю высоту — это атриум, и он символизирует кристалл калия. Если точнее — то сильвин, минерал хлорида калия.

Летом 2013–го года Совет Министров постановил передать только-только возведенное здание почти за 50 миллионов долларов Банку Развития. Впоследствии один этаж еще заняла администрация белорусско-китайского технопарка «Великий Камень». И теперь не очень понятно, почему у банка офис в форме минерала хлорида калия.

Национальная Библиотека Беларуси — кристалл (знаний)

Самое известное в стране здание-кристалл, конечно, принадлежит вовсе не банку или калийной компании, а Национальной библиотеке Беларуси. The Village Беларусь подробно рассказывал: Виктор Крамаренко разработал проект нового здания библиотеки еще в конце восьмидесятых, но долгие годы он пролежал на полке. Строительство в микрорайоне Восток началось только поздней осенью 2002 года, официально библиотеку открыли летом 2006–го. Кому-то до сих пор здание кажется уродливым, кто-то принимает здание, но недоумевает по поводу прозрачных стеклянных панелей. Ходили слухи, что на самом деле они должны были быть зеркальными, но кто-то что-то перепутал… Все же построенная библиотека слегка отличается от макета: по-другому решена входная группа, у макета совсем другой массивный стилобат.

На высшем уровне библиотеку часто называют словосочетанием «кристалл/алмаз/сокровищница знаний». Редко какой минчанин назовет точный адрес (проспект Независимости, 116), совсем немногие беларусы в ней бывали дальше экскурсионной прогулки, но зато все жители страны знают, как называется тригонометрическая модель, в форме которой эта самая библиотека построена. Кстати, плафоны уличных фонарей в том районе имеют такую же форму: ромбокубооктаэдр. То есть, 26 граней, 48 ребер, 24 вершины, 18 квадратов, 8 треугольников. А плоская развертка здания библиотеки для склеивания выглядит примерно так.

Корпус БНТУ — корабль (или гитара)

У здания, в котором поселился архитектурный факультет БПИ, есть легенда: мол, 15–й корпус — это дипломный проект выпускника этого самого факультета… На самом деле проект учебного корпуса разработал архитектор Игорь Есьман из «Минскпроекта», причем это должен был быть отдельный вуз — Минский архитектурно-строительный институт. И здание должно было стоять не одиноко, а в комплексе с другими строениями, да так, что при взгляде с фасада напоминало бы самолет. Но отдельный вуз строить не стали, а комплекс со значительными упрощениями отдали БПИ. Конструктивные просчеты и традиционные для позднесоветских строек несуны привели к тому, что зимой в «поточках» постоянно холодно. В остальное время года зданием восхищаются минчане и иностранцы и называют его кораблем или лайнером. Обиходное название среди окрестных жителей — «кораблик». Другим здание факультета напоминает электрогитару Gibson Explorer.

Жилой дом «Парус», бизнес-центр «Парус», бизнес-центр на Тимирязева — парус (неожиданно)

Зданий-парусов в Минске столько, что столица давно должна была бы уже уплыть к светлому будущему с зарплатами «попиццот». Но одно дело назваться парусом, а другое — быть на него похожем. Жилая высотка на Кальварийской или бизнес-центр на Мележа — про них ни за что не подумаешь, что дом похож на парус, если не прочесть настоящее название. Зато на улице Тимирязева, 65/67 есть комплекс из бизнес-центров и многоуровневых паркингов. Официально он называется «Офис-Инвест», но человек, у которого есть хоть капля фантазии, назовет его листком или парусом: две высотные доминанты формой и расцветкой действительно здорово напоминают парус — одиночный и сдвоенный.

Жилой дом на Кульман — доллар

В 1976 году на улице Кульман сдали изогнутый девятиэтажный кирпичный дом № 15 бирюзового цвета. Квартиры отличались интересной планировкой: в некоторых было по два санузла. Долгие годы дом никакого имени не имел, но с переходом к рыночной экономике и распадом СССР, когда улицы заполонили ушлые дельцы с тихой мантрой «доллары, марочки, российские рубли», у здания появилось название в честь американской валюты: его стали называть «дом-доллар». Во-первых, изогнут характерно для символа доллара, во-вторых, и окраска похожая. А соседний дом № 13, который построили на несколько лет позже, стали называть «малый доллар» или изредка «цент»: он тоже изогнут, но не такой длинный — всего 112 квартир против 260.

Бизнес-центр Riviera Plaza — кораблики

Riviera Plaza — это комплекс из четырех офисных зданий на одном стилобате, здания выполнены в форме яхт или небольших пароходиков (название намекает). Три из них — бизнес-центры, а в четвертом разместился собственный SPA-центр с банями и бассейном. «Здания-яхты», «ближний к проспекту корабль» — так про комплекс говорят и горожане, и риэлторы. Разработали комплекс в творческой мастерской Бориса Школьникова, а первый корпус-корабль отправили в плавание в 2014–м.