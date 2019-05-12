Советник Зеленского рассказал о видении урегулирования ситуации на Донбассе 4 12.05.2019, 21:16

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Фото: Громадське

Иван Апаршин

Советник новоизбранного президента Украины Иван Апаршин заявил, что «минский формат» не работает.

Советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин заявил, что "минский формат" фактически не работает, но отказываться от него не будут.

Об этом он сказал в интервью Громадському.

"Позиция остается неизменной, но это позиция не президента Зеленского. Это позиция, которую я в случае необходимости буду ему предлагать. Минский формат сегодня не работает. Но сказать сегодня, что мы от него отказываемся, будет некорректно по отношению к нашим партнерам. Вы же слышали вчера заявление Курта Волкера (спецпредставителя США по Украине - ред.)? Он вчера заявил позицию, близкую к нашей - российские войска должны уйти с территории Донбасса. После этого граница с РФ должна быть перекрыта ... украинской армией или миротворческими силами ООН. А дальше уже подготовительный механизм к возвращению туда украинского права и выборы по украинским законам ", - сказал Апаршин.

По его словам, никакие другие действия, кроме перекрытия границы с РФ на Донбассе не будут эффективными.

По мнению Апаршина, сложным вопросом также является то, что делать с людьми, которые убивали украинских военных и гражданское население.

"Это, на мой взгляд, самый сложный вопрос - как отделить тех людей, которые убивали, и тех людей, которые где-то ошиблись. Это будет процесс не за один день, длительный", - добавил эксперт.

На вопрос, что будет с нынешним министром обороны Украины Степаном Полтораком Апаршин ответил: "Если ко мне будут вопросы, что делать с господином Полтораком, я думаю, что я точно посоветую новому президенту - найти нового кандидата на пост министра обороны".