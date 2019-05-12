Певица ZENA представила клип на песню, с которой выступит на «Евровидении» 1 12.05.2019, 21:25

Беларусь будет выступать в первом полуфинале конкурса, который состоится 14 мая.

Певица ZENA, которая в этом году представит Беларусь на певческом конкурсе "Евровидение", представила клип на песню Like it. Именно с этой композицией певица выйдет на сцену Expo Tel Aviv, передает euroradio.fm .

Беларусь будет выступать в первом полуфинале конкурса, который состоится 14 мая. Сюда же попали представители Кипра, Черногории, Финляндии, Польши, Словении, Чехии, Венгрии, Сербии, Бельгии, Грузии, Австралии, Исландии, Эстонии, Португалии, Греции, Сан-Марино.

Второй полуфинал состоится 16 мая, а финал конкурса — в ночь с 18 на 19 мая.