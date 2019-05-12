Экс-диктатор Судана Омар аль-Башир сознался в коррупции 2 12.05.2019, 22:02

Омар аль-Башир

Свергнутый правитель назвал фамилии и других бывших высокопоставленных чиновников, причастных к коррупции.

Отстраненный от власти экс-правитель Судана Омар аль-Башир признал себя виновным в коррупции, незаконном обращении иностранной валюты и отмывании денежных средств, сообщает kasparov.ru со ссылкой на Aljareeda.

Свергнутый в результате военного переворота правитель, по данным собеседника газеты, назвал фамилии и других бывших высокопоставленных деятелей страны, причастных к коррупционным схемам и согласился с выдвинутыми против него обвинениями.

Отмечается, что в ходе допроса политик находился в подавленном состоянии.

Также издание сообщает, что генпрокуратура страны согласилась начать новое дело против аль-Башира. Оно связано с военным переворотом 1989 года, в результате которого политик пришел к власти.

Военный переворот, в результате которого был отстранен президент Омар аль-Башир, руководивший страной почти 30 лет, и его окружение произошел 11 апреля. Вооруженные силы объявили о создании военного совета для управления страной в переходный период, который продлится два года до новых выборов. Они распустили парламент и ввели чрезвычайное положение и комендантский час. Временные военные власти заявили, что аль-Башир предстанет перед судом на родине в Судане и они не выдадут его международному трибуналу, а решение судьбы бывшего диктатора — прерогатива будущего правительства.