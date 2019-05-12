95% в соцсетях выбирают бело-красно-белый флаг 12.05.2019, 22:15

ФОТА: FACEBOOK.COM/ALAKSEJ.JANUKEVICH

В голосовании приняли участие более 10 тысяч человек.

В День красно-зеленого флага журналисты провели собственный референдум – только онлайн. Спросили у белорусов: за какой бы флаг они проголосовали, если бы референдум состоялся сейчас? Вариантов было только два, и каждый из вас в течение 11 мая мог отдать голос во всех соцсетях «Белсата».

В опросе приняли участие 10 109 человек. Это более 0,1% от всего населения Беларуси, то есть получился настоящий экзитпол.

Фото: belsat.eu

Главной целью было получить истинную картину, поэтому мы призвали подписчиков делиться опросом с друзьями.

Фото: belsat.eu

Во всех соцсетях бело-красно-белый флаг получил не менее 83%. А безусловным лидером стал Facebook, где за него проголосовали 95% респондентов. Все результаты вашему вниманию.

Фото: belsat.eu

Напомним, что 14 мая 1995 года состоялся первый «референдум» в истории суверенной Беларуси. Среди прочего на нем был и вопрос относительно изменения государственных символов. Вопрос звучал так: «Поддерживаете ли вы предложение об установлении новых Государственного флага и Государственного герба Республики Беларусь?»

Тогда 75,1% участников якобы поддержали предложение Лукашенко. Для многих белорусов это событие стало очень сильным ударом.

И вы, наверное, видели знаменитые снимки, как уже на следующий день бело-красно-белый флаг на крыше резиденции президента рвали на куски.

«Спецоперацию» осуществила группа чиновников во главе с управляющим делами правителя Иваном Титенковым. На одном из кусков флага он даже оставил автограф.

А 23 мая 1995 года с фасада Дома правительства был демонтирован и буквально выброшен на задворки института «Минскпроект» герб «Погоня».

С тех событий прошло 24 года. Нам, белорусам, просто необходимо вернуть наши национальные символы, так как они такая же часть нас, как и наш язык, наша история, наша родина.

Сцяг наш вольны,

Сцяг наш смелы,

Сцяг наш бел-чырвона-белы.