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Выборы президента Литвы: лидирует экономист Гитанас Науседа

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  • 12.05.2019, 22:35
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Кандидат, которому соцопросы прочили победу – лишь третий.

На сайте Главной избирательной комиссии появились первые результаты президентских выборов. По данным из 1012 участков лидирует независимый кандидат Гитанас Науседа (31,17%), на втором месте действующий премьер–министр Литвы Саулюс Сквернялис (25,98%), на третьем - консерватор Ингрида Шимоните (22,83%).

Далее следуют Витянис-Повилас Андрюкайтис (5,46%), Вальдемар Томашевский (4,77%), Арвидас Юозайтис (4,36%), Миндаугас Пуйдокас (3%), Наглис Путейкис (0,96%). На последнем месте Валентинас Мазуронис (0,83%).

Всего в Литве 1972 участка.

Напомним, по данным соцопросов, пройти во второй тур выборов имели шансы трое кандидатов. Помимо Науседы и Сквернялиса большие шансы имела также Ингрида Шимоните. Причем она лидировала по соцопросам. Однако в ходе голосования Шимоните набирает лишь 22.83% голосов.


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