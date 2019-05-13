«Интерфакс»: Потери Беларуси от загрязненной нефти могут быть восполнены до конца года 13.05.2019, 7:53

1,082

В эту сумму входит и поврежденное оборудование НПЗ.

Большая часть потерь Беларуси от загрязненной нефти, поступившей по нефтепроводу «Дружба», о которых говорил Лукашенко, может быть восполнена до конца года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. По его данным, к реальному ущербу можно отнести возможное повреждение оборудования на НПЗ, а также стоимость денег на период задержки в поставках, но «это далеко не сотни миллионов».

«Если отбросить эмоции, то очевидно, что большая часть из перечисленных факторов нанесенного ущерба к таковым на данном этапе не относятся — потерянный транзит, недозагрузка НПЗ не являются невосполнимыми потерями, так как график поставок будет нагнан до конца года, для этого есть и ресурс и возможность»,— сказал собеседник агентства.

Напомним, Лукашенко оценил сумму ущерба после поставок загрязненной нефти в «сотни миллионов долларов».

На резкое ухудшение качества сырья из России 19 апреля пожаловался «Белнефтехим». Российская «Транснефть» заявила, что экспортируемую нефть умышленно загрязнили хлорорганическими соединениями. Глава Минэнерго Александр Новак на заседании правительства заявил, что ситуация с поставками сырья будет полностью нормализована во второй половине мая. В рамках уголовного дела об умышленном загрязнении нефти задержаны четыре человека.