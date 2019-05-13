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Команда Зеленского опубликовала видеопетицию о роспуске Верховной Рады

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  • 13.05.2019, 7:59
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Владимир Зеленский

Если это наберет более одного миллиона просмотров, избранный президент Украины обратит на него внимание.

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского разместила видеопетицию, в которой спросила украинцев, одобряют ли они деятельность Верховной рады. Видеоролик размещен на официальном канале штаба в YouTube.

Ведущий отметил, что в настоящее время уровень доверия украинцев своему парламенту составляет «не более 4%».

«Мы с вами вместе создаем видеопетицию президенту. Если это видео наберет более одного миллиона просмотров, президент обратит на него внимание», — сказано в сообщении команды Зеленского.

На момент публикации этого материала видео посмотрели около 230 тыс. человек.

Напомним, Верховная рада обязана в ближайшее время утвердить дату инаугурации Зеленского. Церемония должна состояться не позднее 30 мая.


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