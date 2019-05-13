Иранские военные пригрозили ударить по силам США в Персидском заливе 4 13.05.2019, 8:51

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авианосцем "Авраам Линкольн"

Иллюстрационное фото

Заявление было сделано в парламенте Ирана.

Присутствие американских военных в Персидском заливе не является угрозой для Тегерана. Об этом заявил бригадный генерал иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир-Али Хаджизаде на закрытой встрече в парламенте Ирана, передает 12 мая Al Arabiya (перевод – gordonua.com).

Вашингтон отправил в регион авианосец "Авраам Линкольн".

"Авианосец, имеющий не менее 40–50 самолетов и 6 тыс. военных, был для нас серьезной угрозой в прошлом, но сейчас угрозы превратились в возможности", – заявил Хаджизаде.

Он добавил, что если американцы начнут какие-либо действия, то Иран "поразит их прямо в голову".

Главнокомандующий КСИР, генерал-майор Хоссейн Салами заявил, что США начали психологическую войну в регионе.

Пресс-секретарь председателя парламента Ирана Бехруз Немати сообщил, что во время закрытой встречи в парламенте командующий КСИР дал анализ ситуации в регионе, отметив, что в переброске американских военных в Персидский залив нет ничего нового, сообщает иранское агентство IRNA.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил, что его страна выходит из Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану, считая его "катастрофическим". По словам Трампа, Тегеран обманывал мировое сообщество, утаивая продолжение изысканий в области ядерного оружия.

6 августа Трамп подписал указ, который возобновляет санкции против Ирана, действовавшие до подписания ядерной сделки, включая ограничительные меры против покупателей иранской нефти.

8 апреля 2019 года Соединенные Штаты признали иранский Корпус стражей исламской революции международной террористической организацией. Это решение и доведение до нуля импорта нефти из Ирана взаимосвязаны, подчеркнули в Белом доме.

В Генштабе вооруженных сил Ирана заявили, что страны Персидского залива не смогут транспортировать нефть через Ормузский пролив, если из-за санкций США будут заблокированы поставки иранской нефти.