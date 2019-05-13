Леонид Заико: Лукашенко просто боится конкуренции 12 13.05.2019, 8:59

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Леонид Заико

Кадровые перестановки в Беларуси свидетельствуют о слабости власти.

Обновленный состав Совета по развитию предпринимательства при Лукашенко практически полностью сформирован из действующих руководителей крупных предприятий. Из него исключили представителей бизнес-союзов и экспертов: директора Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени Кунявского Жанну Тарасевич, председателя Белорусской ассоциации промышленников и предпринимателей Анатолия Харлапа, председателя Республиканского союза промышленников и предпринимателей Александра Швеца, директора центра поддержки предпринимательства «Светлогорский деловой партнер» Жанну Рогову и других, пишет «Завтра твоей страны».

Зачем тогда вообще такой совет?

Руководитель Аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико увязывает исключение из нового состава Совета экспертов и представителей бизнес-союзов со слабостью власти.

— Я был уверен, что не будет никаких реформ, что что-то изменится. Сейчас у Лукашенко главная проблема – кадровая политика Кремля… Теперь осталось поменять «президента» Беларуси, и он прекрасно это понимает, — говорит экономист.

По его ловам, сейчас любой предприниматель, если он человек одаренный, обладает логическим мышлением и подготовкой, сразу будет выделяться, это будет конкуренция.

— А вдруг появятся опять российские послы, которые будут делать ставку на новых людей? Лукашенко просто боится конкуренции, — уверен экономист.

Сам по себе этот Совет, добавляет эксперт, нужен властям для того, чтобы обращаться к предпринимателям и заявлять, что государство сделало для них все возможное.

— В то же время Лукашенко не хотел бы видеть в совете ни одно живое лицо, ни одного дышащего человека, который что-то может сказать по ситуации в стране, — утверждает руководитель «Стратегии».

По его словам, крупный бизнес в Беларуси не является инициативным.

— Это, как правило, подкрышный бизнес, те, кого держат, назначают бизнесменами, — говорит собеседник.

Если посмотреть на реальное положение бизнеса в Беларуси, то нужно, в первую очередь, обратить внимание на степень владения собственностью – зданиями, помещениями.

— Основная часть бизнеса работает по аренде, которую предоставляют чиновники и руководители разного уровня. Все начинается с собственности. Об этом говорили и Маркс, и Энгельс, и Ленин. Александр Лукашенко все это впитал, поэтому его решение – никому собственности не давать, — подытоживает Леонид Заико.