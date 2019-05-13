Ученые подтвердили теорию о главном предке человека 7 13.05.2019, 9:16

5,324

Палеонтологи из Чикагского университета исследовали находки из Южной Африки.

Статистическое исследование показывает низкую вероятность того, что ископаемые виды гоминидов из Южной Африки являются предками человека.

К такому выводу палеонтологи из Чикагского университета пришли после изучения останков похожего на обезьяну южноафриканского Australopithecus sediba, пишет Phys.org (перевод – nv.ua).

Палеонтологи пришли к выводу, что Australopithecus afarensis, представленный знаменитым скелетом "Люси", по-прежнему является наиболее вероятным предком рода Homo.

Первые окаменелости A. sediba были найдены вблизи Йоханнесбурга в 2008 году. С тех пор были обнаружены сотни фрагментов вида, которые датируются примерно двумя миллионами лет назад.

Древнейшее известное ископаемое Homo, челюсть безымянного вида, найденного в Эфиопии, предшествует A. sediba на 800 000 лет. Несмотря на это несоответствие, исследователи, которые обнаружили A. sediba утверждали, что это предковый вид для Homo. Однако, согласно новому анализу, эта связь маловероятна.

"Мы думали, что сделаем еще один шаг, чтобы выяснить, насколько это вероятно, и наши результаты показывают, что вероятность близка к нулю", - отмечают авторы работы.

Ученые определили, что австралопитеки вида Afarensis являются лучшим кандидатом на роль прямых предков рода Homo. Например, окаменелости A. afarensis были датированы возрастом около трех млн лет, что очень близко к возрасту первой челюсти человека. Черты челюсти также напоминают черты A. afarensis достаточно близко, чтобы можно было предположить, что это был именно прямой потомок.