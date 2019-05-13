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Минчане: Выбираем «Погоню» и бело-красно-белый флаг

  • 13.05.2019, 9:54

Что думают о национальной символике жители столицы.

В Беларуси есть символы государственные – флаг имеет даже свою площадь, где принимают в ряды БРСМ. И символы национальные – за которые штрафуют, а то и арестовывают. Вчера свой «день» праздновали первые, официальные, государственные. Но родные ли они белорусам?

«Белсат» поинтересовался у минских прохожих.

«Сейчас это запрещенный флаг. Мне сложно сказать, какой флаг больше нравится, так как имею очень специфическое отношение к политике. Но не думаю, что что-то нужно запрещать», - отмечают прохожие.

«Понятно, что я помню бело-красно-белый флаг и, если бы была возможность и потребность сейчас выбирать, то я бы выбрал наши исторические символы - «Погоня» и бело-красно-белый флаг», - заявляют респонденты.

Нынешние герб и флаг заменили древнюю «Погоню» и бело-красно-белый флаг на так называемом «референдуме» 24 года назад.

Минкульт не раз отказывался удовлетворить петиции с тысячами подписей с требованием придать национальному флагу статус историко-культурной ценности.


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