Что будет с ценами на нефть 1 13.05.2019, 9:54

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Значения нефтяных котировок теперь стали волновать Беларусь гораздо больше, чем в «сытые» времена.

Налоговый маневр, проводимый в России, заставляет белорусские нефтеперерабатывающие заводы приобретать сырье по ценам, которые все сильнее приближаются к мировым. Поэтому значения нефтяных котировок теперь стали волновать нас гораздо больше, чем в «сытые» времена, когда нефть покупалась в соответствии с заключенными соглашениями, пишет «Экономическая газета».

При этом средняя цена нефти марки Urals, которую мы в основном и приобретаем в России, продолжает колебаться: по итогам прошедшей недели она составила 72,5 USD за баррель, после 73,6 USD за баррель в последней неделе апреля и 71,4 USD за баррель неделей ранее. Что нас ожидает с нефтяными ценами в ближайшее время?

По мнению аналитиков Центра макроэкономических исследований при Сбербанке России (далее – ЦМИ), поддержку ценам большую часть предшествующей недели оказывали планы США потребовать от всех стран без исключения остановить импорт нефти из Ирана с мая. В противном случае в отношении покупателей иранской нефти могут быть применены санкции со стороны Америки.

Напомним, что ранее восемь стран имели исключительное право (до мая) импортировать нефть у Ирана. Рынок ожидал сохранения данного права у Китая, Индии, Японии, Южной Кореи и Турции. Однако тут последовало заявление США, и ситуация сразу стала неопределенной.

В то же время на прошедшей неделе Саудовская Аравия объявила, что ограничение добычи в рамках сделки ОПЕК+, которую в свое время заключили экспортирующие нефть страны, входящие в ОПЕК, и некоторые не входящие в эту организацию государства, включая Россию, может быть продлено до конца 2019 года. Напомним, сейчас соглашение действует до июня.

Согласно сообщению агентства Reuters, некоторые участники рынка ожидают снижения производства нефти в Иране до 1,9 млн барр./день во второй половине 2019 г. (после 3,6 млн барр./день в III квартале 2018 г.). В то же время мировые рынки не ждут значимого дефицита нефти ввиду роста добычи в самих США и возможного ослабления ограничений по добыче странами ОПЕК+.

По данным EIA (независимое агентство США по энергетике), производство нефти в США достигло 12,3 млн барр./день. Некоторые инвесторы ждут роста цен до III квартале текущего года. При этом аналитики ЦМИ не исключают новых «эпизодов» повышенной волатильности котировок в ближайшие недели.

Рынок также ожидает, что ОПЕК+ может ослабить ограничения по добыче в связи с вероятным ужесточением санкций против Ирана. В то же время Саудовская Аравия не планирует увеличивать добычу сразу после отмены исключений. В апреле добыча нефти в этой стране составила около 9,8 млн барр./день (сравните с уровнем добычи в США и Иране). При этом квота Саудовской Аравии в рамках сделки ОПЕК+ гораздо выше – 10,3 млн барр./день.