В Берлине отпраздновали 70-летие снятия советской блокады 3 13.05.2019, 10:30

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Фото: Reuters

Благодаря «воздушному мосту» союзников невозможное стало возможным.

На территории бывшего аэропорта Темпельхоф в Берлине в воскресенье, 12 мая, прошла церемония в честь 70-летия завершения советской блокады города. В мероприятии приняли участие тысячи людей. Его посетили, в частности, мэр Берлина Михаэль Мюллер и министр юстиции Германии Катарина Барлей, сообщает dw.com.

«Благодаря воздушному мосту невозможное стало возможным», — заявила Барлей. На празднование прибыл также 98-летний бывший американский пилот Гейл Халворсен, участвовавший в 1948—1949 годах в операции авиаснабжения западной части Берлина продовольствием. Он придумал сбрасывать на подлете к аэропорту самодельные парашютики со сладостями для детей, благодаря чему транспортные самолеты союзников стали называть в народе «изюмными бомбардировщиками» (Rosinenbomber). В честь Халворсена теперь назвали бейсбольную площадку в Темпельхофе. Именно в действовавшем тогда аэропорту Темпельхоф приземлялись «изюмные бомбардировщики».

Почти 280 тысяч полетов

В конце июня 1948 года советская военная комендатура запретила автомобильное, водное и железнодорожное сообщение между восточной и западной частями Берлина. Западный Берлин оказался отрезан от поставок угля, медикаментов и продовольствия по воде и суше. Почти год западные союзники обеспечивали снабжение города с помощью транспортных самолетов. За это время они совершили почти 280 тысяч рейсов в Темпельхоф и доставили свыше двух миллионов тонн гуманитарного груза. В итоге Советский Союз снял блокаду Западного Берлина 12 мая 1949 года.