К чему ведут простои на белорусских предприятиях 6 13.05.2019, 10:33

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В некоторых сферах реальная безработица достигла 20%.

Власти используют вынужденную неполную занятость как инструмент поддержания приемлемого уровня занятости. Практика сокращения рабочего времени и административных вынужденных отпусков применяется «с целью сохранения трудового потенциала и предотвращения массовой безработицы в стране», сообщает Минтруда, пишет zautra.by.

Что не так с выбранной правительством политикой в организации занятости и борьбе с безработицей — об этом экономист Мария Акулова и профсоюзный активист Андрей Стрижак.

Сокрытие реальной картины безработицы

Уровень фактической безработицы в первом квартале этого года был 4,6%. Зарегистрированная безработица в апреле составила 0,3%. В списках центров занятости на 1 апреля находилось 15 тысяч человек.

Трудились неполную неделю тем временем в 2,5 раза больше людей − 37,8 тысяч работников. В вынужденных отпусках в первых двух месяцах 2019 года находились 13,9 тысяч человек.

Описанные Минтруда условия работы эксперты называют скрытой безработицей — люди не имеют нормальных условий и оплаты труда, но и не входят в число безработных. Формальная занятость мешает осознать масштаб проблемы.

— По разным оценкам, скрытая безработица в некоторых сферах достигает 20%. Эти люди находятся в рисковом положении – в любой момент они могут пополнить ряды безработных. И не понятно, что делать в случае, если они таковыми станут, — отмечает научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Мария Акулова.

Риск роста бедняков

Всемирный банк выделяет в Беларуси группу людей, которые находятся в финансово уязвимом положении при наличии работы, называя этот феномен «работающей бедностью». Это явление касается и людей, которые официально считаются занятыми, а по факту трудятся лишь часть времени или проводят дома целые месяцы, недополучая возможный заработок.

Сейчас за чертой бедности в Беларуси живет больше полумиллиона человек.

Занятые на неэффективных предприятиях, которые вынуждены прибегать к простоям и полностью зависят от госдотаций, в любой момент рискуют оказаться без работы и оказаться за чертой бедности.

Постоянный стресс для работников

Работник, который трудится вместо пяти рабочих дней в неделю – два, теряет квалификацию, деньги, мотивацию к работе. С другой стороны, нередко понимая, что вряд ли найдет что-то лучше, он вынужден держаться за рабочее место. И в итоге человек оказывается в подвешенном состоянии между плохо оплачиваемой работой и попаданием в списки «тунеядцев».

— Рынок труда должен быть свободным, созданные для нанимателей и для работников условия − прозрачными и понятными. Если бы условия были одинаковыми для частных и государственных нанимателей, то и работникам было бы понятней, чего ждать и как действовать, — считает активист профсоюза радиоэлектронной промышленности и правозащитник Андрей Стрижак.

Рост преступлений

Скрытая безработица влияет на уровень криминогенности. При неполном режиме работы люди получают маленькие зарплаты, а часть работников месяцами сидит в отпусках за свой счет.

Все это время людям надо платить по счетам, содержать себя и семью. Чтобы хоть как-то улучшить свое благосостояние, кто-то подрабатывает в другом месте, некоторые подрабатывают по серым схемам, а, случается, идут и на нарушение закона.

Преграда для оздоровления хронически больных предприятий

Сохранение избыточной занятости, вкупе с финансированием убыточных проектов и не особо успешным менеджментом, не позволяет решать вопрос неэффективности госсектора.

— Есть некоторые меры по поддержке частного сектора, но до сих пор остается открытым вопрос обеспечения равных условий функционирования, при которых частный сектор мог бы перетянуть на себя людей, которые составляют избыточную занятость в госкомпаниях, — говорит эксперт BEROC Мария Акулова.

Отсрочка неизбежных последствий без подготовки к ним

Сколько бы власти не старались отодвигать проблему занятости на неэффективных и убыточных предприятиях, рано или поздно за нее придется взяться. Когда финансировать компании станет еще сложней, а работы для людей будет все меньше, их все же начнут увольнять. Осложнится ситуация тем, что найти новую работу с прежними профессиональными навыками многим из них будет крайне сложно. Как и государству поддерживать возросшее число безработных.

Пока руководители предприятий и профильные госорганизации не ищут возможности сгладить нарастание проблем и подготовить людей к грядущим изменениям на рынке труда.

— Нет подготовительных действий, которые бы дали работникам сигнал: «Переобучайтесь. Мы вам поможем, потому что в будущем, вероятно, вы потеряете работу». Вместо этого людей держат на крючке и не дают стимулов к тому, чтобы человек думал, что делать дальше со своей жизнью, — подчеркивает Мария Акулова.