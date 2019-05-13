«Сотрудники ЖКХ налетели на меня как коршуны» 5 13.05.2019, 10:56

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История борьбы слонимчанки с коммунальщиками.

Более восьми лет слонимчанка Анелия Корсак ждала от Слонимского ЖКХ исполнения мирового соглашения по ремонту дома, пишет «Газета Слонимская».

Если долго мучиться, что-нибудь получится

Отец Анелии Корсак в 2008 году обратился в Слонимское ЖРЭО с просьбой залить фундамент под жилой дом, а также сделать облицовку стен дома кирпичом. Строительными работами мужчина уже тогда был недоволен: строители обкопали дом с четырех сторон так, что под домом не было основания, поэтому он находился как бы в приподнятом состоянии. А из-под старого фундамента начали выпадать стройматериалы. Более того, нижние венцы дома были залиты бетоном, бетонная конструкция, по оценкам специалистов, находилась в аварийном состоянии. Поэтому дочери хозяина дома, Анелии, пришлось обращаться к независимым экспертам. Они-то и вынесли предписание, согласно которому строители должны были укрепить фундамент дома, износ которого составляет 55%, выровнять его по вертикали и горизонтали, а также заменить нижние венцы дома. Также было установлено, что осадка вызвана нарушением технологии производства работ при устройстве нового фундамента под облицовку жилого дома кирпичом, что привело к нарушению основания старых фундаментов; затеканием атмосферных осадков под подошву фундамента по причине отсутствия водоотвода от здания…

Затем был суд, по решению которого между собственником дома и тогдашним ЖРЭО (сейчас ЖКХ) было заключено мировое соглашение. Суд обязал слонимских коммунальщиков исправить все допущенные ошибки, которые исправлять они не спешили. Отец Анелии умер, так и не дождавшись ремонта. И вот, наконец, Анелия дождалась от Слонимского ЖКХ исполнения предписания по мировому соглашению. Но женщина вместо того, чтобы радоваться, не может прийти в себя от действий местного ЖКХ. Почему, Анелия рассказала, позвонив в редакцию.

— Пожалуйста, приезжайте, посмотрите, что у меня дома творится, — слезно просила женщина на другом конце провода.

По указанному адресу, возле дома, где живет Анелия, корреспонденты увидели строителей, которые производили ремонтные работы по укреплению венцов дома. Как выяснилось, работы выполняла частная строительная организация. Хозяйка пригласила журналистов в дом, где пыль стояла столбом, в доме был шум и грохот, стоял неприятный резкий запах.

— Меня сотрудники Слонимского ЖКХ даже не предупредили заранее о том, что в доме будут производиться ремонтные работы, не дали мне время на подготовку. Позвонили и сказали, что сегодня начнутся ремонтные работы. Неужели нельзя было нам на пару дней, пока идет ремонт, предоставить жилье? Как можно находиться в таком хаосе? Сказали бы, мы сами нашли бы временное жилье. Начали ремонтные работы, свет и газ в доме не отключили, со мной никакой договор не заключили. В доме невозможно даже присесть, приготовить еду, я постоянно нахожусь на улице. Представьте, что по дому бьют кувалдой, чтобы венцы заменить, отчего стена еще больше провалилась. Такой грохот стоит, все в доме в пыли. Это просто дикость, а не человеческое отношение. И как после всего с ними разговаривать и чего-то от них требовать? Нельзя так с людьми поступать. Это все больно и возмутительно…

Почему хозяйку дома не предупредили о грядущих ремонтных работах, выяснили журналисты у заместителя директора Слонимского ЖКХ Людмилы Васильевны.

Новый поворот на новый процесс

— Женщине необходимо набраться терпения, ведь ремонта без пыли не бывает. Сегодня-завтра работы по замене венцов закончатся. Затем мы вызовем судебного исполнителя, зафиксируем работы, оговорим с хозяйкой, что ей надо сделать. Завтра придут наши рабочие, помоют в доме потолки, обои, все уберут. Вагонку, которую оторвали рабочие, мы заменим, фундамент, где отслоилась штукатурка, замажем и все приведем в порядок, уберем всю территорию возле дома.

Я вчера была в этом доме, посмотрела и подумала: мы просто влипли. Посмотрите на снимок, который у меня есть в телефоне, на нем видно, что дерево, которое достали из дома, не гнилое, а поедено жуком-короедом. Гнилое дерево выглядит совсем иначе.

В стене образовалась дыра

— Ваши предшественники, которые делали фундамент, забыли почему-то сделать отдушины.

— Про отдушины мы сейчас ведем разговор. Дом от старости находится в таком состоянии, это естественное старение дома. Ошибка наших предшественников (ЖРЭО), что они вообще взялись выполнять ремонтные работы. Более того, под окнами отливов нет и их изначально не было. Отливы защищают стены под окнами от проникновения воды во время дождя в дом. Мы выровняли основание дома полностью для выравнивания его по вертикали и горизонтали.

— Хозяйка дома сказала, что с ней не заключили договор на проведение работ.

— С ней ничего заключать не надо: мы как заказчик наняли подрядчика для исполнения мирового соглашения.

— А почему не предупредили хозяйку дома заранее, что будут проводиться ремонтные работы, чтобы она могла найти себе временное жилье?

— Отселение не требуется, выносить из дома тоже ничего не надо. У рабочих есть специальное оборудование, что позволяет выполнять работы в полном объеме. Пусть хозяйка не переживает, я уверена, что у нас будет новый поворот на новый процесс, — заверила Людмила Васильевна.

Как стало известно, в этот же день частная строительная организация заменила в доме Анелии венцы. Сотрудники ЖКХ опять наведались к хозяйке дома, после их визита у Анелии поднялось давление, и женщина снова позвонила в редакцию. Вот что она рассказала:

— Они навалились на меня как коршуны. Рабочие заменили только венцы, а по мировому соглашению надо было еще выровнять дом по вертикали и горизонтали. Замена венцов была произведена потому, что мы доказали в суде, что венцы были утоплены в бетоне. А вертикаль и горизонталь надо выровнять потому, что дом получил деформацию в результате нарушения технологии производства работ. Судебный исполнитель дал мне бумагу, чтобы я подписала, что работы по замене венцов и выравниванию дома по вертикали и горизонтали выполнены. Я отказалась подписывать, так как были произведены только работы по замене венцов. Но ведь одни венцы не выровняют весь дом. После этого они стали настолько возмущаться, как коршуны налетели на меня. У меня поднялось давление после эмоционального разговора с ними. Хорошо, что рабочие ЖКХ хоть помогли отмыть дом от пыли, за это я им благодарна, — рассказала женщина.

Исполнит ли Слонимское ЖКХ мировое соглашение в полном объеме, покажет время.