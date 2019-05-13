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Саудовская Аравия назвала диверсией взрывы на нефтяных танкерах в ОАЭ

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  • 13.05.2019, 11:29
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Фото: REUTERS/Matthias Seifert

Два нефтяных танкера подверглись атаке у побережья Объединенных Арабских Эмиратов.

Саудовская Аравия сообщила в понедельник, 13 мая, что два ее нефтяных танкера подверглись диверсионной атаке у побережья Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Саудовская Аравия назвала инцидент попыткой подорвать надежность мировых поставок нефти.

Представители ОАЭ говорили, что нападения были совершены на четыре торговых судна рядом с эмиратом Эль-Фуджайра около Ормузского пролива. В ОАЭ не уточнили детали происшествия, но сообщили, что никто не пострадал, а порт Эль-Фуджайра продолжает работать в обычном режиме.

В свою очередь министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сообщил, что одно из двух саудовских судов подверглось атаке на пути в порт Рас-Таннура, где должно было погрузить нефть для поставки клиентам нефтяного концерна Saudi Aramco в США.

Нападение не привело к разливу нефти, но нанесло существенный урон конструкции судов.


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