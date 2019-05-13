Кого в Беларуси ловили на самых крупных взятках 6 13.05.2019, 11:32

3,191

Рейтинг алчности чиновников.

«Салідарнасць» составила рейтинг самых крупных взяток. Важное уточнение: засчитывались только свершившиеся передачи денег, а не намерения получить кругленькую сумму.

Помощник Лукашенко: 200 тысяч долларов

Год назад КГБ задержал помощника Лукашенко — главного инспектора по Гродненской области Сергея Ровнейко. С поличным – при получении взятки в размере 200 тысяч долларов.

После сообщалось, что чиновник получил деньги от главы крупного совместного закрытого акционерного общества за благоприятное решение вопроса по организации сигаретного бизнеса. Александр Лукашенко заявил, что его помощник «вел себя как настоящий бандит».

Суда над Ровнейко еще не было, ему грозит до 15 лет колонии.

Начальник Климовичского РОВД: 200 тысяч долларов

Согласно обвинению в 2011 году Александр Артеменко и его подчиненные вымогали у россиянина 500 тысяч долларов, обещая освободить от уголовной ответственности – до этого бизнесмену подбросили в авто взрывчатые вещества. В результате на руки злоумышленники получили 6 миллионов российских рублей (около 200 тысяч долларов).

Спустя несколько лет бывшего начальника Климовичского РОВД приговорили к 11 годам.

Подполковник Вадим Хоружий: 207 тысяч долларов

Минувшей осенью вынесли приговор бывшему подполковнику внутренней службы и начальнику исправительного учреждения №5 в Ивацевичах Вадиму Хоружему. Под его руководством осужденные производили мебель, которая затем поставлялась во Францию. Согласно обвинению, Хоружий договорился с представителями коммерческой структуры о «комиссии». На его офшорные счета за несколько лет поступило в сумме около 207 тысяч долларов.

Суд признал бывшего руководителя виновным в получении взятки в особо крупном размере и приговорил к 9 годам лишения свободы, большую часть из которых он уже отсидел.

Заместитель гендиректора «Нафтана»: 200 тысяч евро

Согласно обвинению Сергей Карась, действуя в сговоре с подчиненными, заключил контракт с немецкой компанией на поставку маневренных устройств для перемещения цистерн. При этом взятка составила 100 тысяч евро.

Позднее представители «Нафтана» получили еще 100 тысяч от чешской фирмы за закупку котла-утилизатора.

В 2016 году Сергея Карася приговорили к 12 годам.

Первый зампред Мингорисполкома: 250 тысяч долларов

Курируя чешский инвестиционный проект по строительству мусороперерабатывающего предприятия, Игорь Васильев добивался взятки в размере полмиллиона долларов. В 2012 году в служебном кабинете ему передали половину из этой суммы – 250 тысяч долларов.

Приговор суда был суров: бывшего заместителя мэра столицы приговорили к 14 годам колонии.

Директор «Стройно»: 250 тысяч долларов

В 2012 году по подозрению в подстрекательстве и получении крупной взятки для чиновников Миноблисполкома задержали директора ООО «Стройно» Петра Семенченко. Иранский инвестор передал ему 250 тысяч долларов, чтобы уладить с властями вопрос о продаже РСУП «Петровичи».

Информации о том, чем закончилось дело, в СМИ найти не удалось.

Директор Могилевского вагоностроительного завода: 759 тысяч долларов

Согласно обвинению Валерий Осипов добивался от китайской компании, с которой была заключена договоренность на поставку вагонокомплектов, отката в размере 10% от контракта – 936 тысяч долларов.

В результате он получил 759 тысяч и взятые по контракту обязательства не выполнил. В 2017 году бывшего директора приговорили к 11 годам лишения свободы.

Руководители ряда предприятий: 1,5 миллионов долларов

В 2006 году «руководители ряда минских предприятий» вымогали у главы российской строительной компании 7 миллионов долларов – якобы для последующей передачи чиновникам за решение вопроса о предоставлении застройщику земли.

Злоумышленники были задержаны при передаче им 1,5 миллиона долларов – первой части оговоренной суммы. Спустя год суд приговорил их к разным срокам: от 6 до 9 с половиной лет лишения свободы.

Директор «ОКСЕСинвест»: 5 миллионов долларов

Согласно обвинению директор компании «ОКСЕСинвест» подстрекал иностранного инвестора к даче взятки в 5 миллионов долларов для решения вопроса с передачей ему земли вблизи деревни Лапаровичи.

В 2012 году сотрудники МВД задержали директора белорусской фирмы в момент передачи ему платежного поручения на указанную сумму.

Спустя пару лет руководителя приговорили к 5 годам.