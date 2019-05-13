Сербские друзья Лукашенко зарабатывают в Минске рекордные прибыли 5 13.05.2019, 12:01

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Фото: onliner.by

По прибыли застройщики «Маяк Минска» и «Минск Мира» почти догнали «Евроторг».

Чистая прибыль белорусских компаний холдинга Astra Group, контролируемого сербскими миллионерами Драгомиром и Боголюбом Каричами, которых часто называют друзьями Лукашенко, в прошлом году превысила 50 млн долларов, сообщает «Ежедневник».

Согласно отчетам компаний «Зомекс Инвестмент» и «Дана Астра», их совокупная чистая прибыль по итогам 2018 года превысила 115 млн рублей (около 55 млн долларов). По сравнению с 2017 годом она выросла на рекордные 60%.

С этим показателем братья Каричи не только самые успешные девелоперы Беларуси, но и владельцы одного из самых прибыльных бизнесов в национальном масштабе.

Среди частных компаний, опубликовавших свои финансовые показатели за 2018 год, больше «Зомекс Инвестмента» и «Дана Астра» заработал только крупнейший ретейлер страны – «Евроторг». Его чистая прибыль, скорректированная на величину убытков по курсовым разницам, в 2018 году составила 136,88 млн рублей (рост на 20,9%).

В госсекторе больше братьев Каричей в прошлом году заработали компании, принадлежащие правительствам Беларуси и России – «Беларуськалий» и «Газпром Трансгаз Беларусь». Чистая прибыль «Беларуськалия» составила 819, 582 млн рублей, дочки «Газпрома» - 602, 440 млн рублей.

Напомним, что представители одной из самых влиятельных семей постсоциалистической Сербии появились на белорусских просторах в 2008 году и за десять лет стали крупнейшими инвесторами в местный рынок недвижимости.

В течение 2009-2012 годов белорусские «дочки» девелоперского холдинга Каричей Dana Holdings построили дома «Моцарт», «Бетховен» и «Шопен» и получили участки под застройку нескольких крупных жилых комплексов во главе с «Маяк Минска». В 2015 году Dana Holdings заменила российскую «Итеру» на освоении территории бывших аэропорта «Минск» и Минского авиаремонтного завода №407.

Всего за время деятельности в Беларуси усилиями Dana Holdings было построено и продано 1 274 700 кв. метров в 7 жилых комплексах и домах. Также введен в эксплуатацию один из крупнейших в стране торговых центров Dana Mall (120 тыс. кв. м. общей площади) и бизнес-центр Dana Center.

В настоящее время компании холдинга строят и продают квадраты жилого квартала «Минск Мир». В течение 2015-2027 годов в его рамках планируется построить 3 млн кв. метров. Еще 300 тыс. кв. метров до 2020 года будут построены в рамках проектов Vogue и «Парк Челюскинцев».

В 2016 году Драгомир и Боголюб Каричи получили право возвести на месте бывшего здания музея Великой Отечественной войны бизнес-центр «Капитал Центр». Он должен появиться в центре Минска к 2020 году.

Сербские бизнесмены давно известны и дружескими связями с Александром Лукашенко. По сообщению сербских СМИ, по приглашению Каричей белорусский диктатор в марте 2009 года побывал на самом популярном сербском горнолыжном курорте Копаоник. Каричи считались одними из самых влиятельных бизнесменов Сербии во времена правления Слободана Милошевича.