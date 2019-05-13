Глава ООН: Состояние экосистем Земли ухудшается 2 13.05.2019, 12:07

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Фото: NASA

Антониу Гутерриш отправился с визитом на острова Тихого океана.

В воскресенье, 12 мая, члены организации Extinction Rebellion ("Бунт против вымирания") облили ступени лестницы Трокадеро красной жидкостью, имитирующей кровь, с целью привлечь внимание к проблеме сохранения биоразнообразия на планете, сообщает Международное французское радио RFI.

Одетые в черное участники акции в присутствии туристов вылили на ступени лестницы около 300 литров жидкости, похожей на кровь и состоящей из смеси кукурузного крахмала с ярко-красными пищевыми красителями. Они развернули лозунги с названием организации и надписью "Остановим массовое вымирание". Проведя несколько минут в молчании, участники "Бунта против вымирания" принялись отмывать лестницу.

‼️STOP A LA 6e EXTINCTION DE MASSE ‼️Ce matin, nos rebelles endeuillé.e.s ont versé du faux sang sur les marches du #Trocadéro à #Paris, en hommage aux victimes présentes et futures, humaines et animales, de la catastrophe écologique en cours #RebelForLife #IPBES pic.twitter.com/FwFIqhGN2o — Extinction Rebellion France (@XtinctionRebel) 12 мая 2019 г.

Организация Extinction Rebellion ("Бунт против вымирания ") создана во Франции в последние месяцы по примеру одноименной британской группы. Ее члены следуют политике "ненасильственного гражданского неповиновения" с целью привлечь внимание правительства к проблемам охраны окружающей среды.

По данным недавно опубликованного доклада Межправительственной научно-политической платформы по биоразнообразию и экосистемным услугам (IPBES), около миллиона биологических видов находятся под угрозой вымирания, что ставит под вопрос само существование человечества, говорится в публикации на сайте RFI.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что меры, которые предпринимают мировые державы для защиты климата и природного многообразия, недостаточны. В воскресенье, 12 мая, он отправился с официальным визитом на острова, расположенные в южной части Тихого океана.

В рамках поездки, предпринятой перед саммитом по климату, который состоится в сентябре в Нью-Йорке, генеральный секретарь ООН намерен посетить Фиджи, Тувалу и Вануату, которые, по его словам, первыми пострадают в случае повышения уровня воды в океане.

"Мы видим повсюду подтверждение того факта, что мы не движемся к целям, установленным Парижским соглашением, – сказал Гутерриш на пресс-конференции в Новой Зеландии. – Парадоксально, что по мере ухудшения ситуации на местах политические меры, похоже, отступают", – заявил генеральный секретарь ООН.