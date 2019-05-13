Жители Слонима борются за памятник Льву Сапеге 3 13.05.2019, 12:17

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Местные чиновники за спиной общественности приняли странное решение.

1 сентября в Минске состоится республиканский праздник День белорусской письменности и печати.

Во время праздника предполагается открытие памятника канцлеру Великого княжества Литовского, слонимскому старосте Льву Сапеге (1557-1633), сообщает "Радыё Рацыя".

Тендер на изготовление и установку памятника выиграли минские скульпторы под руководством народного художника Беларуси Ивана Миско, который родом со Слонимщины.

Эскиз памятника уже есть. И место в центре Слонима уже давно определено. Это скверик на площади Ленина напротив здания драматического театра. Место довольно удачное.

Правда, слонимцы к открытию памятника хотели еще переименовать площадь Ленина на Театральную. Но местные вертикальщики не разрешили. Тем не менее, минские скульпторы активно начали работать над памятником и его установкой. Ибо время торопит.

Но вдруг творческие люди получили пощечину. Иван Миско, который уже не первый раз от Слонимского райисполкома получает "сюрпризы" с памятником Льву Сапеге, узнал, что памятник хотят перенести в другое место, что этим занимается Гродно и т.д.

"Причем здесь Гродно, - удивленно отмечает Иван Якимович, - когда на установку памятника Льву Сапеге в Слониме есть республиканское разрешение. Этот вопрос решен давно на республиканском уровне. Определено место под памятник. Есть макет. Замешана глина. Нужно срочно памятник отливать, устанавливать. Это же за неделю или месяц не сделаешь. А Слонимский райисполком не заключил договора со скульпторами, не перечислил ни копейки. Да и место планируют, как мне сказали в райисполкоме, поменять. Как же так? Что это такое? Местными чиновниками в Слониме срывается республиканский проект ко Дню белорусской письменности и печати!"- взволнованно отметил народный художник Беларуси Иван Миско.

Чем закончится это конфликтная ситуация с памятником Льву Сапеге - пока не понятно. И, вообще, появится ли памятник в Слониме - тоже под вопросом. Лев Сапега, который много десятков лет был слонимским старостой, уже 25 лет ждет своего бронзового возвращения в Слоним и дождаться не может.