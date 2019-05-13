Епископ Витебский: Искренне жаль, но коммунизм у нас еще не закончился 9 13.05.2019, 12:32

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Біскуп Віцебскі і ксёндз Павал Кнурэк падчас імшы

Ксендз-поляк Павел Кнурек покидает Беларусь, так как власти запретили ему служить в нашей стране.

Горькие слова о коммунизме, который в Беларуси, к сожалению, еще не закончился, Епископ Витебский Олег Буткевич сказал напоследок во время воскресной мессы в кафедральном костеле, на которой верующие прихода расстались со своим настоятелем Павлом Кнуреком, пишет «Витебская весна».

Ксендз-поляк Павел Кнурeк покидает Беларусь, так как власти запретили ему служить в нашей стране.

В своей речи Епископ Олег Буткевич высказал много теплых слов в адрес священника Павла Кнурека, который чуть больше года отслужил в Витебске в качестве настоятеля прихода Иисуса Милосердного. Благодарил за служение и желал Божьего благословения в будущей работе.

Пытаясь объяснить ситуацию, которая сложилась с неполучением разрешения на дальнейшее служение священника Кнурека в Беларуси, Епископ сказал:

Ксёндз Павал Кнурэк

«Не знаю, что происходит. Наверняка можно сказать одно, глядя на эту ситуацию. Искренне жаль, но коммунизм у нас еще не закончился, так как до сих пор священникам не дают возможности работать в пользу Бога, на пользу страны. Что-то неладное происходит...»

После этих слов в церкви прозвучали аплодисменты.

История прихода Иисуса Милосердного ведет отсчет с 2000 года. За это время в нем меняется уже 13-й настоятель.

«И вот уже тринадцатый пошел в расход. Хорошо, что не 37-й ... Видно, черт очень не хочет, чтобы приход развивался...» - с присущей ему иронией высказался в проповеди во время мессы сам ксендз Кнурек.

То, что белорусские власти не продлили ему разрешение на служение в Беларуси, священник назвал несправедливостью. Но, обращаясь к верующим, сказал, что ситуацию эту нужно пережить по-христиански - так, чтобы она не привела к новой несправедливости. Пережить с Иисусом в сердце.

«Я уезжаю, но костел остается, Иисус остается, обращайтесь к нему!» - сказал на прощание отец Павел Кнурек. Попросил также прощения у всех, кого мог невольно обидеть.

Айцец Павал з парафіянамі

Верующие из Лынтупов: Благодаря вам, мы начали говорить по-белорусски

«Вы помогли нам воспитать наших детей и привести их к Богу. И благодаря вам мы начали говорить по-белорусски. Вы останетесь в наших сердцах, мы вас любим», - обращались к бывшему своему настоятелю верующие из Лынтупов, которые специально приехали в Витебск, чтобы участвовать в прощальной мессе.

В свою очередь витебские прихожане говорили, что остаются сиротами.

«Приход - это семья, а настоятель прихода - это отец. Если семья теряет отца, она становится проблемной, а дети - сиротами. Ну вот, будем ждать, пока кто-то приедет нас усыновить. Но знайте, что будем всегда помнить о вас в своих молитвах. И двери нашего прихода будут всегда открыты для новых встреч с вами», - говорили витебские верующие.

Месса в кафедральном костеле Витебске закончилась белорусским гимном «Магутны Божа».

Ксендз Павел Кнурек 18 лет прослужил в Беларуси. Настоятелем прихода Иисуса Милосердного в Витебске стал в июне 2017 года, до этого возглавлял приход Св. Апостола Андрея в Лынтупах (Поставский район). В ноябре 2018 года власти не продлили ему разрешение на служение в Беларуси. Обращения верующих к уполномоченному по делам религий и национальностей и в администрацию Лукашенко с просьбами пересмотреть решение результатов не дали.

Власти Беларуси изгнали из страны уважаемого и любимого верующими священника.