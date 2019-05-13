Nestle предупредило Россию о перебоях с молоком в магазинах, школах и детсадах 13.05.2019, 12:27

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Это стало следствием введения сертификатов.

Российские производители молочной продукции не успеют в срок перейти на электронную ветеринарную сертификацию (ЭВС), предупредил президент Nestle в регионе Россия — Евразия Марсиаль Роллан замминистра экономики Савву Шипова. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на текст письма, сообщает lenta.ru.

Роллан пишет, что в середине 2018 года готовую молочную продукцию исключили из перечня товаров, подлежащих ЭВС, из-за высоких операционных рисков для отрасли. Но в конце апреля 2019-го Минсельхоз снова включил приказом эту продукцию в перечень.

По оценкам участников рынка, внедрение ЭВС угрожает перебоями с поставками молочной продукции в федеральные сети и полной остановкой поставок в несетевые магазины. Также под угрозой находится отгрузка на предприятия общепита и в госучреждения, в том числе детсады и школы.

С 1 июля 2019 года электронные ветеринарные сертификаты должны оформляться, в частности, на сыры, масло, творог, а с 1 ноября — на молоко, кисломолочные продукты и мороженое. ЭВС планируют применить через автоматизированную информационную систему «Меркурий» Россельхознадзора для отслеживания продукции животноводства от производства до продажи, чтобы избежать контрафакта и ухода от налогов.

Исходя из опыта взаимодействия поставщиков и сетей, как указывает Роллан, только на отработку корректного формата взаимодействия в рамках новых требований необходимо не менее восьми месяцев, для новых категорий на это потребуется как минимум год.

В мае Россельхознадзор подсчитал долю фальсификата на российском рынке молочных продуктов. По данным ведомства, подделкой оказались 21,6 процента молочных продуктов.