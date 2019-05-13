Блогер NEXTA показал, как в «IT-стране» готовятся к Евроиграм 8 13.05.2019, 12:40

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На что хватило денег и мозгов у чиновников?

Казалось бы, в такой великой IT-ить стране, как наша, участников и гостей II Европейских игр уже прямо в подземных переходах, ведущих от ж/д вокзала, должны встречать стены, облицованные сделанными по нанотехнологиям ЖКИ-панелями, транслирующими мудрые изречения главного спортсмена о полезности сала в качестве допинга и недопустимости поедания картошки с мясом на ночь, пишет Telegram-канал NEXTA.

Но... денег и мозгов хватило только на дешевую пленку-самоклейку "под мрамор" со строительного рынка.

Ладно! И так сойдет!