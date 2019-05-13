закрыть
13 мая 2019, понедельник, 13:59
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Блогер NEXTA показал, как в «IT-стране» готовятся к Евроиграм

8
  • 13.05.2019, 12:40
  • 4,804

На что хватило денег и мозгов у чиновников?

Казалось бы, в такой великой IT-ить стране, как наша, участников и гостей II Европейских игр уже прямо в подземных переходах, ведущих от ж/д вокзала, должны встречать стены, облицованные сделанными по нанотехнологиям ЖКИ-панелями, транслирующими мудрые изречения главного спортсмена о полезности сала в качестве допинга и недопустимости поедания картошки с мясом на ночь, пишет Telegram-канал NEXTA.

Но... денег и мозгов хватило только на дешевую пленку-самоклейку "под мрамор" со строительного рынка.

Ладно! И так сойдет!


популярное за неделю

Мнение

Взятка в зеленых — придворный вариант
Взятка в зеленых — придворный вариант Владимир Халип
Мечта маленького Вовы
Мечта маленького Вовы Игорь Эйдман
Экономическая карамазовщина
Экономическая карамазовщина Константин Скуратович
Поздний брежневизм - это уже диагноз
Поздний брежневизм - это уже диагноз Александр Хоц