Сенсация: ископаемые птицы возродились спустя тысячи лет 13.05.2019, 12:53

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Изучение древних животных преподносит порой удивительные сюрпризы.

Проанализировав находки на островах Альдабра, палеонтологи обнаружили, что обитающие там сейчас нелетающие птицы — практически точная копия вымершего 136 тысяч лет назад вида, сообщает popmech.ru.

В Зоологическом журнале Общества Линнея была опубликована статья английских палеонтологов Джулиана Хьюма из Музея естественной истории города Тринг и Дэвида Мартилла из Портсмутского университета. Они изучали останки древнего альдабрского пастушка — ископаемой нелетающей птицы, обитавшей на вулканических островах Альдабра в Индийском океане. Эти участки суши как минимум шесть раз полностью погружались под воду, а затем снова поднимались над ее поверхностью в результате изменения климата и геологических процессов.

Последний раз атолл Альдабра «утонул» 136 тысяч лет назад, что полностью уничтожило всю его фауну, включая нелетающих птиц. Однако около ста тысяч лет назад океан отступил и на остров снова заселились пастушки. Они перебрались с Мадагаскара, который расположен в нескольких сотнях километров южнее. На нем обитает ближайший родственник альдабрского пастушка — кювьеров пастушок, который прекрасно летает. За прошедшие тысячелетия этот вид освоился на «восставших из пучин» землях и значительно изменился: потерял способность летать, а его анатомия подстроилась под наземный образ жизни.

Несмотря на отсутствие возможности летать и плавать, останки альдабрских пастушков обнаруживаются как возрастом старше затопления островов, так и младше, хотя пережить потоп они на атолле не могли. Исходя из этого, а также из-за незначительных, но заметных отличий между костями моложе и древнее, палеонтологи сделали вывод — у обеих популяций был одинаковый общий предок, а каждая из них просто прошла идентичный эволюционный путь.

Останки древних альдабрских пастушков очень похожи на строение своих современных копий, хотя они и являются разными видами. Это называется итеративной эволюцией — повторное развитие из исходной популяции вида, являющегося идентичным вымершему. Предположительно, это первый случай наблюдения такого явления у современных птиц, однако при изучении окаменелостей палеонтологи встречают схожие эволюционные пути довольно часто. Кювьеров пастушок превратился в альдабрского и лишился способности летать за ненадобностью — в новом месте обитания у него не было угроз и конкурентов, но его предок с Мадагаскара сохранил полнофункциональные крылья и, возможно, сможет колонизировать в будущем эти или другие острова снова.