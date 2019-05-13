«На то, чтобы забеременеть, брала кредит» 13.05.2019, 13:10

Истории белорусок, которые делали ЭКО.

На протяжении года не раз анонсировалось, что одна попытка ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение) станет бесплатной, пишет nn.by. Правда, кому дадут этот шанс (и дадут ли вообще), по каким критериям будут отбирать женщин, будет ли иметь значение финансовое положение и штамп о браке в паспорте, пока еще неизвестно. Журналисты попросили мам, которыe делали ЭКО, рассказать, сколько эта процедура на самом деле стоит, какого они мнения о кредите на искусственное оплодотворение и кому, по их мнению, должна быть предоставлена бесплатная попытка.

«Зарплата была $150. А требовалось $2500»

Наталья Данилина родом из Рогачева. Замуж вышла в 18 лет. Вспоминает, что еще когда встречалась с будущим мужем, они мечтали иметь как минимум троих детей. Но беременность не наступала.

— Через год я стала терроризировать свою женскую консультацию. Мне сказали, что пока все нормально: «Если два года не будет беременности, приходите, будем что-то думать». На третий год мне дали направление в гомельский областной центр. Ездили туда с мужем, проходили обследования, процедуры, а толку никакого.

Психологически переживать эту ситуацию было очень трудно.

— На людях ты стараешься вести себя нормально, улыбаться, но, конечно, больно было. Эти вопросы и подколки друзей, близких «а почему?», «а может к соседу подкатить?» выедали всю душу. Потом приходила домой и плакала.

В 2012-м семья переехала в Минск — предложили работу на заводе и комнату в общежитии. А потом у Натальи случилось внематочная беременность. Женщине удалили маточную трубу. И уже в РНПЦ «Мать и дитя» в лоб сказали: только ЭКО, его следовало делать его еще много лет назад.

Для проведения процедуры было необходимо $2500. Для семьи простых рабочих — большие деньги. Наталья на тот момент получала $150, муж — $300. Решили взять льготный кредит — под 9% на пять лет. Если ЭКО завершается родами, можно воспользоваться отсрочкой и выплачивать кредит после того, как детям исполнится три года.

А не удалось забеременеть — следующий кредит не дадут, пока не погасишь этот.

— Но я была уверена, что все получится. Так оно и вышло, — говорит Наталья. Близнецов Нину и Ксюшу она родила в 30 лет. В общежитии семье выделили отдельный блок, где они живут и сегодня.

Женщина признается, что про ЭКО сначала не хотела рассказывать родным.

— Эту тему не принято обсуждать. Я считала себя какой-то не такой, стеснялась, — делится Наталья и добавляет, что многие не понимают, что такое ЭКО: — Ко мне подходили и такие дурацкие вопросы задавали: «А на кого дети будут похожи?» — В смысле? Это же обычные дети.

Бесплатная попытка, полагает Наталья, была бы отличным решением проблемы бесплодия для многих семей. Особенно для тех, кто живет на периферии и мало зарабатывает.

Введение строгих критериев, по которым будут предоставлять бесплатную попытку ЭКО, наша собеседница считает правильной мерой: медики лучше знают, кому это действительно необходимо. А предпочтение следует отдавать семейным парам.

«Мне однажды написала молодая женщина, лет двадцати. Она одна воспитывает ребенка, но хочет сделать ЭКО только для того, чтобы появились близнецы или тройня: мол, большие деньги будут выплачены. Считаю, что таким бесплатную попытку не стоит предоставлять».

Сама Наталья очень надеется, что закон об ЭКО за бюджетный счет когда-нибудь будет принят. Они с мужем хотели бы еще ребенка и планируют новую процедуру ЭКО.

«Женщинам приходится увольняться, чтобы забеременеть»

Мамой двух дочерей Дарья Клюйко стала 2,5 года назад. А до этого — всевозможные стимуляции, гормональная терапия и наконец ЭКО. Решиться на эту процедуру было несложно.

— Если хочешь, чтобы что-то произошло, ждать у моря погоды не имеет смысла, надо делать все возможное, — уверена она.

Первая попытка ЭКО оказалась неудачной.

— Я рыдала. Такой «подарок» на Новый год. Причем я психологически чувствовала, что все получилось, а тут раз — и нет. Через три месяца мы с репродуктологом снова встретились. Она попробовала несколько другой протокол лечения. И все сложилось. Через две недели после процедуры я узнала, что у меня будет ребенок.

Искусственное оплодотворение — серьезная нагрузка для организма. Если в обычном цикле у женщины растет одна яйцеклетка, то при стимуляции — и 8, и 15. «Можно себе представить, какое это испытание для организма. Неудивительно, что ЭКО назначается женщинам, которые абсолютно здоровы, как космонавты. Ты полностью проверяешься: анализы крови, УЗИ, кардиограмма, маммография… Я никогда не проходила столько обследований».

Когда Дарья делала ЭКО (это было более трех лет назад), сама процедура стоила $500…$700. Но гораздо больше денег пошло на лекарства. Всего за первую попытку молодая мама отдала 4000 долларов.

— Я сделала большую ошибку — покупала лекарства в Беларуси. Во второй раз все привозила из Польши.

У нас один укол стоил 1300 рублей, а у них в пересчете на наши деньги — 720 рублей, и еще мне возвращали налоги. Упаковка таблеток в Беларуси — 310 или 320 рублей, там — 70.

И это при том, что Польша их не производит, а закупает во Франции. В России цены тоже были ниже. Но врачи не рекомендовали покупать в России, так как там часто подделывают лекарства. В итоге, за вторую попытку я заплатила около $2000, хотя лекарств потребовалось намного больше. Сейчас, кстати, насколько знаю от знакомых, цены у нас и за рубежом сровнялись.

Дарья добавляет: после того как ты забеременела, лечение не заканчивается. Продолжается поддерживающая гормональная терапия. Поэтому если бы хоть часть всех этих расходов покрывалась из бюджета, было бы здорово.

Необходимую сумму на процедуру семейная пара собрала сама. Кредит на ЭКО, по мнению Дарьи, — сомнительный вариант.

— Представляете, какое это издевательство, удар — у тебя ничего не получилось, а ты еще и деньги выплачивать обязана? А если это шестая попытка? Как это вообще все пережить? Мы, девушки, наверное, очень сильные. После такого тебя уже чем-то зацепить, обидеть сложно.

Проблема еще и в том, что иногда женщинам приходится увольняться, чтобы забеременеть. Не каждый наниматель готов терпеть, если его сотрудница постоянно отпрашивается на консультации и обследования (не всё можно пройти после работы). Особенно если это продолжается несколько месяцев.

— Многие не могут иметь детей по разным причинам. Это не значит, что женщины развратные, аборты делали, а теперь побежали на ЭКО. Абсолютно нет, — говорит Дарья. — Здесь и экология повлияла. Все мы, дети 1986-го, получили свою порцию с дождем и пищей. В основном 30—40-летние сидят на приеме у репродуктолога.

При обсуждении возможности предоставления бесплатной попытки ЭКО некоторые эксперты высказываются так, что ее необходимо давать тем, у кого больше шансов. Дарье такой подход кажется странным. Она приводит пример: в роддоме познакомилась с женщиной, муж которой попал в аварию, и у него физически не могло быть детей. Но у этой пары, наперекор прогнозам, уже трое сыновей.

— Интересно, как бы законодатели оценили шансы этой семьи. Мне кажется, отбирать по критериям, мол, «тебе меньше лет, тебе дадим» — неправильно. Либо всем, либо никому. Там есть и момент везения, божьей воли. Давайте тогда и оперировать только тех, у кого больше шансов выжить.

Замужем женщина или нет, также не должно учитываться, полагает молодая мама.

— Это личное дело женщины. У меня есть подруги, которые не замужем, но хотели бы иметь детей. И у них хорошее финансовое положение, они здоровы. Ну это ерунда — отказывать незамужней женщине. Она такой же налогоплательщик. Предвижу реакцию некоторых: вот, а потом мои деньги будут идти ей на выплаты на детей. Лучше бы посмотреть, куда еще ваши деньги расходуются. Например, на зарплаты «депутатам». Почему бы здесь не расстроиться? Нет же, расстраиваются из-за того, что деньги идут на помощь женщинам с детьми, возможность бесплатно лечиться… Наверное, не очень-то готово наше общество жить цивилизованно, доброжелательно и не лезть в чужие трусы.