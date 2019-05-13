«Форин Полиси» о неслучайных совпадениях в Беларуси 2 Эми Макиннон, «Форин Полиси»

13.05.2019, 13:02

3,319

Андрей Втюрин

Смещение Бабича, аресты высокопоставленных чиновников, загрязнение нефти - события, которые совпали неслучайно.

После нескольких месяцев конфликтов президент России отозвал своего посла в Беларуси. На должности посла Михаил Бабич, бывший офицер КГБ, позволял себе делать заявления, которые раздражали Александра Лукашенко. МИД Беларуси обвинил дипломата в том, что он относится к Беларуси как к региону России, а не как к независимому государству.

Назначение Бабича, которого считают порученцем Путина, было воспринято как зловещий сигнал для Беларуси. По мере приближения 2024 года, когда у Путина заканчивается последний президентский срок, стали все чаще поговаривать, что Беларусь может стать ключевым элементом его планов на будущее. Начиная с декабря прошлого года российское руководство вдруг стало проявлять интерес к забытому договору, который две страны подписали в 1999 году и согласно которому предполагается создать союзное государство с единым совместным руководством. Это соглашение может позволить Путину остаться у власти в государстве-тандеме и не ломать российскую конституцию.

«Форин Полиси» обсудил эту ситуацию с Андреем Санниковым, координатором гражданской кампании «Европейская Беларусь». В 2010 году он был соперником Лукашенко на выборах, затем провел 16 месяцев в заключении по политическим, как считается, обвинениям. Сейчас он живет в изгнании в Варшаве.

- Как вы считаете, согласится Лукашенко вступить в союз, ведь это будет означать для него потерю власти?

- Все возможно, это ведь его детище. Если бы не Лукашенко, не было бы подобных отношений с Россией и не было бы таких соглашений. Вы, возможно, помните, почему эти соглашения были подписаны. В то время Лукашенко сам метил на место президента союзного государства.

Лукашенко начал свое правление с уничтожения белорусской идентичности и продолжает в том же духе. Уничтожая наш язык, культуру, историю, он по частям продает Беларусь России. В какой-то момент он окажется в безвыходном положении и может пойти на сделку с Путиным. Он никогда не будет отстаивать независимость Беларуси. Она для него не существует. Защищать свой режим - да. Свою личную власть – да, но никак не страну.

- А как, по-вашему, должен Запад относиться к Беларуси, к Лукашенко?

- Запад должен понять, насколько важна Беларусь с точки зрения безопасности. Даже не защиты прав человека, не демократии, а безопасности. Военного измерения безопасности. Запад просто должен признать, насколько важны процессы, происходящие в нашем регионе. Нельзя считать Лукашенко «меньшим злом» и использовать его против Путина. Зло оно и есть зло. И со злом надо бороться, защищая принципы, свои же принципы и ценности, и помогая Украине. А без независимой Беларуси Украина будет оставаться уязвимой.

- Лукашенко нервничает?

- Конечно. Показательна в этом плане беспрецедентная критика Бабича белорусским МИДом. Это ведь было с согласия, даже по указанию Лукашенко.

- Сообщают, что Бабича отозвали.

- Возможно, Путин не желает далее публично конфликтовать. В любом случае, его планов это не меняет. А у него определенно есть планы в отношении Беларуси.

- Они не хотят выносить конфликт на публику потому, что до 2024 года еще далеко, и к тому времени они смогут найти лучший способ для решения проблемы продления полномочий Путина?

- Возможно. Относительно Беларуси у него есть несколько вариантов, и отнюдь не теоретических, а опробованных, начиная с Грузии. Аннексия грузинских земель, Украина, Крым. Украинцы говорят о том, что Россия готовит новую агрессию.

- А как относились к Бабичу, когда его назначили в прошлом году? Его ведь считали порученцем Путина.

- Да, конечно. А еще он известен тем, что с ним не желали иметь дело. В начале своей карьеры он работал с Ахматом Кадыровым (бывший правитель Чечни), который был им недоволен и просил Путина заменить Бабича. Хотели назначить его послом в Украину, но украинцы не согласились, и его направили в Беларусь.

Я думаю, неслучайно совпали некоторые недавние значимые события. Смещение Бабича, аресты высокопоставленных чиновников (в конце апреля был арестован бывший глава службы безопасности Лукашенко), загрязнение нефти, которая поставляется в Польшу, Украину и Европу. Что-то готовится. Думаю, за ситуацией стоит пристально наблюдать. Дмитрий Мезенцев (новый посол России в Беларуси) является специалистом по информационным технологиям. В России специалист по информационным технологиям означает специалиста по дезинформации и пропаганде. Так что я считаю, что оба посла – две составляющие одного плана.

- А как работает российская дезинформация в Беларуси?

- Российские медиа доминируют в информационном пространстве Беларуси. Лукашенковская пропаганда и в целом телевидение - низкого качества, и люди смотрят российские программы. Вот почему более 60% белорусов поддерживают аннексию Крыма. России легко работать в Беларуси. В изготовление и распространение дезинформации Россия вкладывает миллиарды долларов. Уязвимость Беларуси перед этим потоком очевидна. Опасность ситуации заключается в том, что белорусы не видят выхода: они терпеть не могут Лукашенко, предпочитают Путина; при этом роли Запада вообще не видно, а оппозиция не имеет доступа к массовым медиа.

- Как к Лукашенко относятся в Беларуси?

- В Беларуси его ненавидят. В Беларуси Путин более популярен, чем Лукашенко. Это опасная ситуация, потому что, если они захотят организовать что-то вроде референдума и сравнить этих двух правителей, двух диктаторов, Путин обойдет Лукашенко. Система в Беларуси – это сам Лукашенко. В России немного сложнее. В России, на мой взгляд, определенная часть людей поддерживает систему, которую создает Путин. В Беларуси дела обстоят по-другому. В Беларуси к системе относятся и со страхом, и со смехом. Люди смеются над Лукашенко, но где-то и боятся, что их отношение станет известно властям.

- Думаете ли вы вновь выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах?

- Если у нас будут выборы.

- Вы имеете в виду справедливые выборы?

- Конечно, и в этом Запад может нам помочь: добиться свободных и справедливых выборов. Изменения в нашем регионе происходили там, где сохранился институт выборов – Армения, Украина и т.п. В России и Беларуси этот институт был уничтожен. В идеале стратегия Запада должна преследовать цель помочь нам организовать свободные выборы.

- А западные институты помогают вам в вашей деятельности?

- Нет. Нас помощи лишили по двум причинам. Первая: произошли события в Украине, и на нее переключилось и внимание, и ресурсы. Это понятно, но необъяснимо, потому что нужно пытаться решить проблемы всего региона, а не просто реагировать на события в этом регионе. Вторая: Европа поменяла свое отношение к режиму Лукашенко, отменила санкции. Игнорируя нарушения прав человека, европейцы предпочитают иметь дело с режимом Лукашенко, с подставными неправительственными организациями и с фейковыми политиками. Я говорю о том, что помощь не получают крайне необходимые обществу сегменты, такие как политическая оппозиция, независимая пресса, независимые профсоюзы, правозащитники, гражданское общество.

Эми Макиннон, «Форин Полиси»