Еврокомиссар Хан раскрыл детали переговоров с Зеленским 13.05.2019, 13:06

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Йоханнес Хан

ФОТО: ec.europa.eu

Перед новым президентом Украины стоят два вызова.

Еврокомиссар по вопросам расширения Йоханнес Хан дал совет новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому и назвал два вызова для Украины, сообщает НВ.

По словам Хана, новоизбранному президенту Украины важно продемонстрировать свою независимость от олигархических структур.

Еврокомиссар отметил, что Владимир Зеленский был избран, как несистемный кандидат, но нынешний истеблишмент все еще остается в Украине.

"Перед Украиной в этом году стоят два вызова - выплата долговых обязательств и завершение переговоров по газовому договору с Россией", - цитирует Хана корреспондент НВ в Брюсселе.

Ранее Хан заявил, что ЕС полностью поддерживает Зеленского и приглашает его осуществить первый визит в Брюссель.

2-3 мая советники Зеленского провели переговоры с представителями ЕС в Брюсселе.

В частности, команда Зеленского назвала ключевым приоритетом для новоизбранного президента возобновление переговоров в нормандском формате.

Также во время встречи советники Зеленского представили программу внешней политики нового главы государства и акцентировали внимание на необходимости усиления санкций против России.