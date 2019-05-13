Когда у белорусов будут следующие большие выходные

Когда у белорусов будут следующие большие выходные1
- 13.05.2019, 13:32
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Еще будем гулять в июле.
Понедельник – день тяжелый. Но этот стал особенно трудным — у многих белорусов позади почти двухнедельные «каникулы», пишет «Витебский курьер».
Для тех, кому возвращение к трудовым будням дается с трудом, напоминаем о следующих праздничных выходных. Согласно производственному календарю, они наступят в июле.
В среду, 3 числа, страна будет праздновать «день республики».
Кроме того, жители Беларуси будут отдыхать четыре дня подряд с 7 по 10 ноября по случаю празднования дня Октябрьской революции.
Еще одна нерабочая среда будет 25 декабря — в день католического Рождества.