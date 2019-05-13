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Доллар подорожал на торгах в Минске

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  • 13.05.2019, 14:14

Российский рубль подешевел.

На валютных торгах в Минске 13 мая американская валюта подорожала, а евро и российский рубль подешевели.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Доллар подорожал на Br0,0019 до Br2,0988 за $1 (на торгах 11 мая - Br2,0969 за $1).

Евро подешевел на Br0,0005 до Br2,3571 за 1 евро (на торгах 11 мая - Br2,3576 за 1 евро).

Курс российского рубля стал ниже на Br0,0168 и составляет Br3,208 за 100 российских рублей (11 мая - Br3,2248 за 100 российских рублей).


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